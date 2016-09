«Minu kuluhüvitised on põhiliselt läinud Eestis ringi sõitmise peale. Olen sõitnud mööda külaseltse ja kohtunud inimestega, mis on üks riigikogu liikme tööülesandeid. Teine osa on läinud inimeste Toompeale transportimise peale. Palju üle jääb, võite ise arvutada,» sõnas Talve.

«Te kirjutate selliseid pealkirju nagu kuluhüvitisi kasutavad inimesed on riigivargad. Kas ma olen varastanud selle raha? Kas ma olen seda valesti kasutanud?»

«Meedia üritab jätta muljet nagu riigikogulased oleksid kõik vargad. Mina magan öösel väga rahulikult. Ma ei ole seda raha kuskil kallis restoranis maha laristanud,» lisas ta. «Minu auto, mis paljudele pinnuks silmas on- see sõidab gaasiga. Minu auto kütusekulu on väiksem kui mõnel Škoda omanikul,» täpsustas Talve.

«Ma ei ole kuluhüvitistesse lisanud kõiki tööreisegi. Kui ma lähen näiteks Saaremaale rahvaga kohtuma, ei küsi ma nende praamipiletitegi eest raha tagasi. Mul on tõesti palju sõitmist mööda Eestit. Kõik tšekid ei jõuagi raamatupidaja kätte,»seletas ta.