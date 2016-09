Jäärats: keegi ei taha rändekriisi kordumist

«See kohtumine ei olnud selleks, et rääkida detailsemalt näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa kaitsepaberist või kaubandusministrite kirjast USA vabakaubanduslepingu teemal. Selle kohtumise mõte oli kaardistada ära need teemad, millest juttu tuleb,» selgitas Jäärats «Aktuaalsele kaamerale» tänase kohtumise ideed.

«Kokkuvõttes laias laastus on ikkagi olnud see, et keegi ei taha rändekriisi kordumist, me teame, et britid on lahkumas, selleks peame end kokku võtma Euroopa kaitsevallas, vabakaubanduslepingute osas usun, on tekkimas ka arusaamine, et need tuleb ikka ära sõlmida. Kas me jõuame sinnamaani, on küsimus järgmisteks aruteludeks,» lisas Jäärats.