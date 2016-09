SDE juhatus ja valijamehed valivad kandidaadi, keda toetada valimiskogu avavoorus

SDE peasekretär Kristen Kanarik ütles Postimehele, et erakorraliselt kogunev erakonna juhatus kohtub homme õhtul Toompeal partei valijameestega, kellega arutatakse, milline tegutsemissuund valimiskogu esimeses voorus valida.

Selle, kuidas hääletatakse valimiskogu teises voorus, otsustavad poolsada SDEsse kuuluvat valijameest tema sõnul juba laupäeval, kui on selge, millised kaks kandidaati pääsevad viimasesse vooru. Tema sõnul on sotside kindel soov president valimiskogus ära valida.

Riigikogus presidendiks kandideerinud sotsiaaldemokraat Eiki Nestor ütles samuti, et ta sügavalt loodab, et valimiskogu valib Eestile presidendi, ning sellest eesmärgist peaksid olema kantud ka erakonna homsed otsused. «Võib-olla inimesed, kes kokku tulevad, arutavad veel kümneid variante, aga minu isiklik soov oleks käituda nii, et president saaks valitud,» ütles ta täna Postimehele.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles nädala esimeses pooles, et kui Nestor otsustab valimiskogus presidendiks mitte kandideerida, on sotsiaaldemokraadid keerulise valiku ees, sest erakonnas on nii Siim Kallase, Marina Kaljuranna, Mailis Repsi kui ka Allar Jõksi toetajaid. «Kõigil nimetatud kandidaatidel on oma plussid ja miinused,» nentis ta.

Ossinovski sõnul on erakonna valijate eelistused loomulikult argumendiks, ent olulisim on see, et 24. septembril saaks Eestile president valitud. «See tähendab, et vaatame hoolikalt, kellel on lõpuks reaalne võimalus valijameeste enamuse toetus saada. Selle pinnalt kujundame oma nägemuse, kuidas Eestile parim president valida,» ütles ta Postimehele.