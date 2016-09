SDE esimees Jevgeni Ossinovski kinnitas Postimehele pärast koosolekut, et partei toetab presidendikandidaadina Marina Kaljuranda. Eiki Nestor loobus kandideerimast.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles pärast koosolekut antud intervjuus, et erakonna juhatus otsustas vastavalt Eiki Nestori ettepanekule mitte esitada Nestori kandidaati valijameeste vooruks. «Eks loomulikult näeme seda, et paljudele erakondadel on soov teha iludusvõistlust ja oma parimaid poegi ja tütreid rahva ette seada, aga tuletame meelde, et me valime Eestile presidenti,» ütles Ossinovski. «Selleks, et Eestile parim president valida, tuleb sellistest kitsastest parteipoliitilistest mängudest loobuda.»

Ossinovski: Kaljurand on sisepoliitilist selgroogu leidmas

«Marina Kaljurannal on tugev toetus SDE valijameeste seas,» sõnas Ossinovski. Ta lisas, et enamik sotsiaaldemokraatide valijameestest võtsid koosolekust osa.

«Kui seni on Marina Kaljuranna sisepoliitilised positsioonid olnud kaunis laialivalguvad, siis nüüd on tal sisepoliitilist selgroogu juurde tulnud,» sõnas SDE esimees. Ta lisas, et see on suurendanud erakonna toetust Kaljurannale.

«Tänasel kohtumisel fraktsiooniga kinnitas Kaljurand, et Eesti üks olulisemaid probleeme on võitlus sotsiaalse ebavõrdsusega ja samuti jagab ta meie nägemust avatud Eestist ja kõigi inimeste võrdsest kohtlemisest,» jätkas Ossinovski. ​«Eesti on valmis esimeseks naispresidendiks.»

«Valijamehed on oma otsustes vabad,» kinnitas Ossinovski. Ta rääkis, et sotsiaaldemokraadid kui demokraatliku erakonna liikmed ei pea kartma, et kui keegi soovib valida mõnda muud kandidaati, peab ta otsima endale uue erakonna.

Ossinovski ütles ERRi uudistesaates «Aktuaalne Kaamera», et Kaljurannal polnud veel esmaspäeva hommikul toetust, mis oleks piisav teise vooru pääsemiseks, kuid lisas, et koos SDE valijameeste toetusega peaks Kaljurannal selleks hääli piisama.

Kaljurand: luban seda usalduskrediiti, mis mulle antud on, kasutada õiglaselt ja erapooletult

Marina Kaljurand ütles, et sotsiaaldemokraatide toetus annab kindlust jätkata seismist selle eest, et tulevikus tunneksid ennast Eestis hästi kõik, kes Eesti riigist hoolivad.

«Sõltumata sellest, kas nad elavad Kihnul või Koerus, maal või linnas, on eestlased või venelased, noored või vanad,» kommenteeris Kaljurand.

«Kutsun kõiki sotsiaaldemokraatidest valijamehi liituma minu valijameeste ja toetajate meeskonnaga, et rahva arvamusest saaks 24. septembril valimiskogu enamuse arvamus. Luban seda usalduskrediiti, mis mulle antud on, kasutada õiglaselt ja erapooletult,» lisas Kaljurand.

Morozov: suurem osa sotsidest lahkus koosolekult mõttega toetada Kaljuranda

Saare vallavolikogu liige, valijamees Jüri Morozov ütles Postimehele, et koosolekul said nii fraktsiooni liikmed kui ka piirkondadest valitud valijamehed oma seisukoha välja öelda. «See ei olnud päris ühtne, nii et terve see ring tehti koosolekuruumis peale ja kõik said oma mõtteid avaldada,» märkis Morozov. «Osadel oli mitu eelistust, sõltub sellest, millisesse järjekorda neid panna.»

Morozov usub, et suurem osa sotsiaaldemokraatidest lahkus koosolekult mõttega toetada Marina Kaljuranda.

Morozov ütles, et tema eelistus saab selgeks neljapäeval, kui ta kohtub Saare vallavolikogu liikmetega ja räägib tänasest juhatuse koosolekust. «Kindlasti on selle aja peale meie inimestel rohkem informatsiooni, et teha lõplik otsus.»

SDE peasekretär Kristen Kanarik ütles varasemalt Postimehele, et selle, kuidas hääletatakse valimiskogu teises voorus, otsustavad poolsada SDEsse kuuluvat valijameest tema sõnul juba laupäeval, kui on selge, millised kaks kandidaati pääsevad viimasesse vooru. Ta rõhutas, et sotside kindel soov on president valimiskogus ära valida.