Selgus viibib: Keskerakonna juhatuse koosolek garantiikirjade teemal lükkus edasi

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid märkis Postimehele, et juhatuse koosolek otsustati pidada 26. septembril – esiteks pole veel valminud Paul Varuli advokaadibüroo juriidilise ekspertiisi vahearuanne garantiikirjade hindamiseks, teiseks peeti mõistlikuks tegeleda teemaga pärast presidendivalimiste valimiskogu, mis toimub sel laupäeval.

«Erakonna finantsküsimuste lõpliku selguse ja korrastamisega tegeleme pärast presidendivalimiste valimiskogu,» nentis Karilaid.

Postimees kirjutas sel nädalal, et Keskerakonnas levivad kahtlused, nagu oleks aastaid erakonna valimiskampaaniaid korraldanud Paavo Pettai OÜ Midfield juba esitanud parteile 2014. aasta lõpus allkirjastatud ja hiljuti avalikuks tulnud garantiikirjadest tuleneva nõude, Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone seda samas ei kinnita.

Küsimusele, kas Midfield on esitanud Keskerakonnale garantiikirjast tuleneva nõude, vastas Loone, et Midfield OÜ on Keskerakonna poole pöördunud garantiikirjade olemasolust teavitamiseks.

«Antud garantiikirjad on garanteerimaks Midfield OÜ kohustusi kolmandate isikute ees. Kolmandad isikud ei ole selle garantiikirja alusel Keskerakonna poole pöördunud. Keskerakonnale teadaolevalt pole Midfield OÜ ka garantiikirju kolmandatele osapooltele oma kohustuste katteks edasi andnud,» ütles ta kirjalikus vastuses Postimehele.

Garantiikirjade kohaselt peaks nõude samas esitama mitte võlausaldaja, vaid Midfield OÜ.

Septembri algul otsustas erakorraliselt koos käinud juhatus tellida garantiikirjade hindamiseks juriidilise ekspertiisi ning moodustas asjaga tegelemiseks ka töörühma, kuhu kuuluvad juhatuse liige Taavi Aas, peasekretär Loone, tegevsekretär Peeter Vitsur ja erakonna büroo nõunik Andres Hiie.

Teadaolevalt allkirjastas Keskerakonna toonane peasekretär ja juhatuse liige Priit Toobal 2014. aasta detsembris Keskerakonna nimel OÜga Midfield kaks garantiikirja, millest ühe kohaselt garanteerib erakond Midfieldi kohustusi kolmandate isikute ees summas 460 000 ja teise järgi summas 230 000 eurot. Mõlemad garantiikirjad kehtivad Postimehe andmetel ühesugustel tingimustel 2019. aasta lõpuni. Kirjade järgi peaks Keskerakond kohustuse täitma viie tööpäeva jooksul Midfieldi nõude kättesaamisest.

Vandeadvokaat Jaanus Tehver on Postimehele öelnud, et tehingud on erakonnale ilmselt siduvad, sest garantiikirjade allkirjastamise ajal oli Toobal Keskerakonna juhatuse liige ning registriandmetel oli igal juhatuse liikmel õigus Keskerakonda õigustoimingutes ainuisikuliselt esindada. Samuti ei sisalda Keskerakonna põhikiri tema sõnul sätteid, mis piiraksid juhatuse liikmete volitusi erakonna nimel tehingute tegemisel.

«Eeltoodust saab lühidalt järeldada, et Priit Toobali poolt oma ametiaja jooksul Keskerakonna nimel tehtud tehingud on erakonnale siduvad, välja arvatud juhul, kui esineb mõni seaduses sätestatud alus tehingu tühisuseks või kehtetuks tunnistamiseks,» lausus ta.

Tehveri sõnul on Keskerakond garanteerinud kõiki Midfieldi kohustusi kolmandate isikute ees ning see, kas erakond on praegu Midfieldile võlgu või mitte ning kui suur see võlg on, ei puutu garantiikirjade sisust tulenevalt üldse asja. Tema sõnul tähendab see tavakeeles, et kui Midfield on oma lepingupartneritele või ka näiteks maksukohustuste eest riigile võlgu, siis vastava taotluse esitamisel kohustub Keskerakond selle kohustuse Midfieldi eest täitma. «Lühidalt: garantiikirjast tuleneb Keskerakonnale kohustus maksta Midfield OÜ võlgu, kui viimane seda nõuab,» märkis ta.

Tehveri sõnul on Keskerakonna kohustus täita kõiki Midfieldi rahalisi kohustusi võlausaldajate ees piiratud vaid garantiisumma ja garantii kehtivusajaga. «Muid lisatingimusi Keskerakonna maksekohustuse tekkimisele garantiist ei nähtu. Keskerakond ei saa ühepoolselt garantiid lõpetada – tegemist on niinimetatud tagasivõtmatu garantiiga,» selgitas vandeadvokaat.

Samuti ei nähtu garantiikirjadest tema sõnul asjaolusid, mis annaksid aluse garantiikirjade ja neist tulenevate kohustuste kehtivust vaidlustada. «Teoreetiliselt on muidugi sellele vaatamata võimalik, et garantiikiri on kas kehtetu või tühine – näiteks on dokument võltsitud või on tegemist näiliku tehinguga, millega varjatakse mõnda muud tehingut – või on garantiikohustused praeguseks lõppenud ehk Keskerakond ja Midfield OÜ on mingis vormis kokku leppinud garantiikohustuse ennetähtaegses lõppemises, kuid selliste asjaolude tuvastamine eeldaks lisaandmeid ja -dokumente,» märkis Tehver, kelle sõnul annavad olemasolevad andmed põhjust eeldada, et garantiikirjad ja neist tulenevad kohustused on kehtivad.