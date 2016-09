10 olulist uudist, mida võiksid teada

New Yorgi plahvatuses sai viga vähemalt 29 inimest

Ühendriikides kärgatas eile õhtul tugev plahvatus New Yorgis asuva Manhattani linnajao lõunapiirkonnas, vigastada sai vähemalt 29 inimest, kellest ühe seisukord on kriitiline, teatas politsei. Kuberner Andrew Cuomo teatas hiljem, et tegu on terrorismiaktiga, kuid pole teada, kes sellega seotud on.