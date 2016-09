«Samost ja Rumm»: presidendivalimiste võtmesündmus on SDE otsus, keda toetada

Rumm tõdes, et SDE juhatuse koosolekule on kaasatud ka kõik sotsidest valijamehed, kokku on neid 41 inimest. «40 häält siia või sinna on päris kõva valuuta iga presidendikandidaadi jaoks,» märkis ta ja lisas samas, et väga raske on ennustada, mida sotsiaaldemokraadid teevad, kuid usutavasti saab peamine valik olema ikkagi Siim Kallase ja Marina Kaljuranna vahel, vahendas ERRi uudisteportaal.

Samosti sõnul on sotside hulgas siiski jätkuvalt erinevaid gruppe, kuid esmaspäevane sotsiaaldemokraatide juhatuse kogunemine on kindlasti järgmise nädala esimese poole olulisemaid suunanäitajaid.

Samost tõdes, et ta ei imestaks, kui see otsus oleks SDE-s lõpuks selline, et igaüks hääletab oma eelistuse järgi ja erakond sellist ühtset joont ei võta.