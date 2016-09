Neivelt peab pensionieast tähtsamaks fondide rahapaigutuste ümbervaatamist

Indrek Neivelt ütleb, et suurt pilti vaadates tuleks tegeleda just pensionifondidega, vahendas ERRi portaal uudistesaadet «Aktuaalne kaamera».

«Me korjame raha kokku ja 200 miljonit on tegelikult väga suur eksport, mida me peame tegema, et see 200 miljonit siia tagasi teenida,» ütles Neivelt. «EAS, mis kulutab umbes 10 miljonit, kui ma õigesti mäletan, teeb suuri pingutusi, et aastas 30-50 miljonit tagasi tuua ja siis nemad lihtsalt kannavad 200 miljonit välja ja see on täiesti aktsepteeritud meie riigis,» oli Neivelt kriitiline.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna on samuti pensionifondide teema lauale pannud. «Kui need fondid pikaajalist tootlust ei näita ja nende haldamine on väga kulukas, peame tõstatama väga tõsise küsimuse, et kas meil on mõtet panustada ka riigi poolt maksumaksja raha nende välismaa pankade fondidesse.»

«Üks väike ambitsioon on see, et me ütleme, et me lihtsalt hoiustame raha kindlas kohas, sest me teame, et inimesed ise ei taha väga säästa, et see raha oleks olemas, siis kui inimesed pensionile lähevad, aga see ei ole minu arvates piisav ambitsioon,» lisas Tsahkna.