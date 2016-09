Vahejuhtum leidis aset möödunud reedel Miami Beachi linnas Del Rio elamupiirkonnas 1100 Collinsi avenüül. Politsei andmeil võtsid Šabak ja Suhharev kohaliku aja järgi kella 14.55 paiku automaatrelva AR-15 välja korteri rõdule. Šabak, suusamask näo ees, võttis relva oma kätte. Hädaabinumbrile 911 helistanud tunnistaja sõnul jäi mulje, nagu oleks kahtlusalune sihtinud tänaval möödakõndivate kodanike ja turistide pihta. Samal ajal tegi Suhharev kaaslasest pilte, kirjutas CBS Miami.

Väljakutsele reageerinud korrakaitsjad piirasid piirkonna sisse. Kohal olid ka föderaalagendid ja eriüksus SWAT. Lõpuks pidasid võimud operatsiooni tulemusel kinni Šabaki, Suhharevi ja nende sõbra Mohamed Azab Yousseffi (39). Esialgseil andmeil peeti kahtlustatavana kinni ka neljas isik, kes on alaealine.

Automaatrelv AR-15. Pilt on illustratiivne.

Korteris, kus mehed elasid, leidsid politseinikud nupuga noa, automaatrelva AR-15 500 padruniga, uimastitarvikuid ning hašišit ja kokaiini.

Šabakki ja Suhharevit ootab süüdistus tulirelva kohatus eksponeerimises. Yousseffi süüdistatakse hašiši ja kokaiini omamises ja kavatsuses seda levitada.

Kõik kolm kahtlusalust lasti laupäeval kautsjoni vastu arestimajast vabaks, vahendas local10.com

Nii Suhharev kui ka Šabak on varasemalt postitanud sotsiaalvõrgustikku Facebook pilte relvaga poseerimisest.

Suhharevil on Facebookis kirjas, et ta on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis. Šabaki profiilist selgub, et ta on seotud bitcoini-äriga. Seevastu Yousseff kirjeldab sotsiaalmeedias end kui «ettevõtjat, loodusfilosoofi ja usklikku». Keegi sõber kirjutas mehe kohta, et ta on «kõige vingem gängsta».

Šabak ja Suhharev elavad väidetavalt Las Vegases ja Youssef New Yorgis.

Riigi Teataja andmeil on mõlemal Eestist pärit mehel naturalisatsiooni teel saadud Eesti kodakondsus.