Jõks: mul on üle 40 allkirja koos

Ehkki presidendikandidaadi ülesseadmiseks piisab vähemalt 21 valijamehe allkirjast, väitis Allar Jõks, et tal on koos üle 40 allkirja ning ta ei usu, et ta häältesaak üle 50 ei küündi, vahendas ERRi uudisteportaal.

Jõks meenutas, et analüütikud hindasid suurimaks kaotajaks enne riigikogu hääletusvooru just teda, kuigi ta sai tegelikult ainsana vähemalt kolmelt erakonnalt hääli, kogudes riigikogu esimeses hääletusvoorus kokku 25 häält. Jõks usub, et nii mõnigi Reformierakonna või Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige võib valimiskogus hoopis tema poolt hääletada.

Teistest presidendikandidaatidest peab Jõks tugevaimaks konkurendiks Mailis Repsi, kes on samuti palju mööda Eestimaad oma kampaaniat tehes ringi sõitnud.