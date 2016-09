Presidendikandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt 21 valimiskogu liikmel.

Helme sõnul on kohtumistel omavalitsusjuhtide ja valijameestega saanud kinnitust, et toetus tema kandidatuurile on suurem, kui avalikult julgetakse repressioonide hirmus välja öelda.

«Paljud valijamehed ei taha kohapealse koalitsiooniga, kellega iga päev asju aetakse, raksu minna. Ent ärgem unustagem, et valimiskogus on hääletus salajane. Seal on oodata üllatusi, mida võimuerakonnad ei oota,» ütles Helme.

«Valijamehed on öelnud, et toetavad mind põhjusel, et see murraks Eestit tabanud stagnatsiooni ja annaks Eestile uue hingamise ja kursi.»

Helme on veendunud, et tõeline rahva president saab olla ainult isik, kes on ühiskonda lõhestavates küsimustes rahva enamusega samal poolel ning arvestab ühiskonnas valitsevate väärtuste ja meeleoludega.