10 olulist uudist, mida võiksid teada

Lydia Koidula tütar Anna Michelson isamaa-armastusse ei uskunud: eesti keele aukohale seadmine on ebameeldiv šovinism

«Ei tähenda midagi, kes olid su vanemad, tähtis on ainult, missuguses õhkkonnas ja missuguse rahva hulgas sa oled kasvanud ja kujunenud. See on määrav.» Nii ütles Lydia Koidula tütar Anna Michelson ja lisas, et ta ei suuda mõista isamaa-armastust ja kiindumust oma rahvusse ja kodumaa külge. Tema arvates isamaa-armastus on lapsele kätkist alates külge poogitud tunded ja harjumused. Seetõttu olevat ka nii, et oma kodumaalt lahkudes tuntavat võõrsil esialgu igavust ja igatsust kodumaa järele, kuid hiljem harjuvat inimene selle kohaga ja riigiga, kus ta elutseb, ja nii tuhmuvat ka isamaa-armastus ja igatsus oma sünnimaa järele.