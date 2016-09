Koort tõdes, et pärast Ukraina sündmusi on julgeolekuasutuste huviobjektiks olnud Eestis võimalikud ohugrupid ja nende seas mõned laskeklubid. «Kohe kindlasti ei ole nende liikmeskonna arvuks 5000 inimest. Kaitsepolitsei on öelnud kevadel, et tõsiseks muretsemiseks pole selles osas põhjust. Pole ka sügisel,» toonitas ta.

«Erinevate ohuhinnangute koostamine ja stsenaariumitega arvestamine on osa nende igapäevatööst. Meie julgeolekuasutusel on olemas ülevaade Eesti territooriumil toimuvast ja valmisolek põhiseadusliku korra tagamiseks ning me ei näe põhjust tegeleda spekulatsioonidega,» ütles Koort.

Asekantsler lisas, et kui kellelgi, sh Mart Helmel, on omalt poolt täiendavat konkreetset infot, mis puudutab ohtu põhiseaduslikule riigikorrale, tuleb see edastada kaitsepolitseile.

Kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp kinnitas Postimehele, et ka kaitsepolitsei ei kinnita selliseid väiteid.

Presidendivalimisteks valmistuv EKRE esimees Mart Helme väitis eile Vikerraadio saates, et Eestis on 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud vene rahvusest noort meest, kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga.

«Ma võin kinnitada, tuginedes – ma ei ütle, missugustele –, igatahes, teatud andmetele, et meil on organiseeritud 5. kolonn, umbes 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud noort meest, kes osalevad mitmesugustes laskeklubides, paintballi klubides, jahiseltsides ja muudes sellistes. Kellel on brigadirid, kes käivad harjutamas küll Männiku karjääris ja muudes kohtades ja kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga,» vahendas ERRi uudisteportaal Helme sõnu.