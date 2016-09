«Vabariigi kodanikud»: pensionisüsteem hakkab riigile üle jõu käima

«Praeguse süsteemiga edasi minnes saavad inimesed tulevikus pensioni eest lubada endale veel vähem kui praegu,» rääkis sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Saates osalenud riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor märkis, et kaks nädalat tagasi kukkus temal tempel passi ja ta on nüüd pensionär, kuid pole saanud mõeldagi sellest, et tööl ei käiks, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Pensionileminek on üks suur segu tervisest ja soovidest ja võimalustest. See 70 eluaastat aastal 2040 on mõttetu jutuajamine, selleks ajaks on kogu Euroopas see unustatud, pensionile minnakse siis, kui ei saa enam tööd teha,» nentis Nestor.