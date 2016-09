Pettai: konkurents presidendivalimiste teise vooru saab olema väga tihe

«Ütleksin, et laupäeval saab olema Eesti demokraatia pidupäev, sest on väga tihe konkurents. Neli tugevat kandidaati ja need 60+ volikogu liiget, kes pole avaldanud oma arvamust selle küsitluse järgi, võivad olla kaalukeeleks ja tõsta nii ühe, teise, kolmanda kui ka neljanda kandidaadi kuidagi sinna teise vooru. Nii et praegu on konkurents teise vooru peale ja see on äärmiselt tihe,» kommenteeris Pettai «Aktuaalses kaameras», vahendas ERRi uudisteportaal.

Mailis Repsile ta võitu ei ennusta. «Kui ta ka pääseb teise vooru, siis ma ennustaksin pigem, et teised erakonnad mängivad kokku Keskerakonna vastu ja valivad teises voorus selle inimese, kes iganes Repsi vastu on,» ütles Pettai.

ERR avaldas täna värske uuringu valijameeste eelistusest. Oma eelistuse ütlesid välja 264 valijameest 335st, neist Kaljuranda toetas 69, Kallast 68, Repsi 61, Jõksi 58 ja Helmet 10 valijameest.