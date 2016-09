Politseinikud üle Euroopa töötavad täna selle nimel, et liiklejad tervena koju jõuaksid

Riikide-ülese ja laiahaardelise projektiga EDWARD (European Day Without a Road Death) soovitakse Euroopas esmakordselt päev õhtusse saata liikluses ainsatki inimelu kaotamata, teatas politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja.

Euroopas lahkub iga päev kodust 70 inimest, kes liiklusõnnetuse tõttu sinna kunagi ei naase ja pea 400 liiklejat jõuab soovitud sihtkoha asemel hoopis haiglavoodisse.

PPA politseikapten Sirle Loigo sõnul on projekti eesmärk, et täna ja ka ülejäänud päevadel jääksid inimesed teedel ja tänavatel terveks. «Mõeldes, kui palju elusid jääb elamata hõlpsasti välditavate liiklusõnnetuste pärast, siis läheb meel kurvaks,» tõdes ta.

Esimest korda läbiviidav projekt EDWARD kutsub üles kõiki inimesi hoolivalt ja eeskujulikult liiklema ning mõtlema enda käitumise tagajärgedele. Eesti liikluspildist rääkides ütles Loigo, et hukkunud ja kannatada saanud inimeste arv küll langeb, kuid kukkumine võiks olla suurem ja püsida stabiilsena.

«Meie liikluskultuuri paranemisele saavad kõik igapäevaselt panustada. Suured muutused saavad alguse väikestest tegudest,» leidis politseikapten ja tõi positiivse näitena välja algatuse Teomeeter, mis aitab väikeste ja lihtsasti elluviidavate tegudega Eestit paremaks muuta.

Loigo sõnul muutuks liiklus palju turvalisemaks, kui inimesed peaksid kinni piirkiirusest ja sõidaksid teeoludele vastava kiirusega. «Leian, et iga liiklussurm on ärahoitav. Jätkuvalt tapab liikluses kiirus, aga ka alkoholi tarvitanud juht. Kui me tahame, et teed ja tänavad oleksid turvalisemad, siis peame alustama iseendast. Täna on kõigil võimalus näidata, kui turvaliselt ja eeskujulikult me tegelikult oskame liigelda,» märkis Loigo.

Kümme aastat tagasi hukkus aastas liikluses 207 inimest ning alates 2012. aastast on liikluseõnnetuse tagajärjel surma saanute arv püsinud alla saja. Tänavu on liiklusõnnetustes surma saanud 45 ja vigastada 1336 inimest. Joobes roolikeerajate põhjustatud õnnetuste tõttu suri neli ja sai kannatada 152 inimest.