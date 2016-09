Seeneline avastas metsast tõelise harulduse

Leitud seene puhul on tegemist lilla kukeseene ehk mustuv kukeseenega (Craterellus melanoxeros), mis on Eestis teise liigi kategooria kaitse all. 1989. aastal fikseeriti samalaadne leid Pärnu maakonnas Koonga vallas, kuid leiu kohta puudub tõendmaterjal.

«Eks ma alguses kahtlesin ka, kas tegemist on selle liigiga või mitte,» ütles politseinikuna töötav Nuut, kes alguses määras ise liigi seeneraamatu abil, kuid et kinnitust saada, pöördus ta asjatundjate poole.

Nuut saatis pildi edasi tuvastamiseks keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialistile Tõnu Talvile, kes omakorda edastas selle seeneteadlasele Vello Liivile.

«See on tõesti väga haruldane seen,» kinnitas 40 aastat seeni pildistanud ja uurinud Liiv, kes ka ise selle seenega esmakordselt kohtus. Saaremaal ei ole tema sõnul varem selle seeneliigi leide olnud. «Nii et kindlasti on tegemist esmasleiu kui sellisega,» kinnitas Liiv, kes on enda sõnul varem üritanud lillat kukeseent leida, kuid seni tulutult.

