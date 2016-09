ERRi juhatuse liige Ainar Ruussaar nimetas Discovery seni küsitud hinda, mida eile ka ringhäälingunõukogu arutas, püüdmatult kosmiliseks. «Meie palve Discoveryle oli saata realistlik pakkumine. Seda me ootame,» selgitas ta.

Eurospordi omanikfirma Discovery Communications sõlmis mullu Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK) lepingu, mille järgi sai meediakorporatsioon aastateks 2018–2024 olümpiamängude teleõigused Euroopas. Kuna Discovery on teleõigused ainuisikuliselt omandanud, müüb korporatsioon neid Euroopas riigiti edasi.

Leping kohustab Discoveryt siiski nende liikmesriikide territooriumil, mis kuuluvad Rahvusvahelisse Olümpiakomiteesse, sealhulgas Eesti, näitama olümpiamänge vähemalt 200 tunni ulatuses vabalevis.

«Eestis ei saa maksta liiga palju, sest Eesti on liiga väike.

Ruussaare selgitusel on seega kaks varianti. Esiteks suudab mõni Eestis vabalevis olev telekanal – Kanal 2, TV3 või ETV – Discoveryga teleõiguste hinnas kokku leppida.

Teine variant on see, et ükski kanal ei ole nõus Discovery küsitud hinda maksma, mis tähendab, et Discovery peab kolmeks nädalaks Eestis üles ehitama ühe vabalevi telekanali, mis näitab olümpiamänge koos eestikeelsete kommentaaridega. «See oleks teoreetiliselt võimalik, aga äriloogikast lähtudes on see ju lisakulu,» märkis Ruussaar.

Ruussaare sõnul on oluline mõista, et olümpiamängude teleõiguste omandamine on vaid väike osa olümpiamängude kajastamise kogukulust. Kuna mõlemad tali- ja suveolümpiamängud toimuvad Aasias (Lõuna-Koreas ja Jaapanis), siis ainuüksi sideliinid, mis HD pilti Tokyost üle satelliidi siia kannavad, maksavad Ruussaare kinnitusel märkimisväärselt. Juurde tuleb arvestada ajakirjanike lähetuskulud.

Kanal 2 omanikfirma Eesti Meedia ei ole veel teleõiguste hankimiste kohta otsust teinud. «Me ei ole veel otsustanud. Me alles mõtleme selle peale,» sõnas Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer.

Kaljuveer tõdes, et seni avalikkuses räägitud summad on olnud kosmilised. «Täna need summad ei ole reaalsed ja ma pakun, et Discovery on sellest aru saanud ja enam sellistest summadest ei räägi ka,» lausus Kaljuveer.

TV3 juht Priit Leito kinnitas, et TV3 ja Viasati omanikfirmale Modern Times Group (MTG) tegi Discovery pakkumise kolme Balti riigi peale. «See pakkumine oli meie jaoks umbes kolm kord liiga kallis, millega kommertstelevisioon suudaks hakkama saada,» sõnas Leito ja kinnitas, et küsitud hinnast jäi Eesti osa samasse suurusjärku ERRile tehtud pakkumisega.

«Sellise hinnaga me kindlasti nõus ei ole ja peame ilmselt ka loobuma,» nentis Leito ja lisas, et otsustamise muudab keeruliseks see, et näiteks Leedu jaoks on korvpall väga oluline ja nemad on ülekandest võib-olla siiski huvitatud. Suurt usku ei ole TV3-l Leito sõnul ka sellesse, et Discovery teeb märkimisväärselt parema pakkumise.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Urmas Sukles tõdes, et nende suurim huvi on see, et eesti inimestel olümpiamängud nägemata ei jääks ja ülekanded oleksid kvaliteetsed. Ringhäälingunõukogu tegi praegu tema arvates targa otsuse.

«Nõukogu tegi otsuse selle kohta, kui hinnalipik on 1,1 miljonit. Praegune otsus oli talupojalikult lihtne – sellise hinnaga ei tasu osta. Mina ka ei ostaks 1,1 miljoni eest ülekandeõigust,» ütles Sukles.

Kui Discovery teeb mõistliku pakkumise, siis soovitab Sukles õigused osta. «Ma usun, et kindlasti ei jää eesti inimestel olümpiamängud nägemata. See on ka meie jaoks esmatähtis, et neid mänge näeks ja see, et ülekanded oleksid kvaliteetsed,» lisas Sukles.

Ringhäälingunõukogu otsustas eile, et rahvusringhääling ei osta 1,1 miljoni euroga järgmiste tali- ja suveolümpiamängude näitamisõigust, kuna küsitud hind on põhjendamatult kõrge.

Aastatel 2010–2012 maksis ERR olümpia näitamise eest 285 000 eurot, 2014. ja 2016. aastal 234 000 eurot.