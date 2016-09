Loone väitis, et temani jõudis täna hommikul OÜ Midfieldi hagi 730 000 euro suuruse nõudega. «Eile ma sain tutvuda Harju maakohtu määrusega, millega rahuldati arbitraažikohtusse esitatud hagi tagamise taotlus tänu sellele, et üks meie juhatuse liige Taavi Aas selle registrist võttis. Niisugune määrus oli minu jaoks üllatus,» väitis Loone.

Pettai on Keskerakonna poole nõudega pöördunud väidetavalt juba juuli lõpus.

Garantiikirjade avalikuks tulemisel rääkisid keskerakondlased esialgu, et ühe garantiikirjaga võtab Keskerakond kohustusi 460 000 euro eest, teisega 230 000 euro eest. Loone kinnitab nüüd, et garantiikirjade koguväärtus on olnud hoopis 730 000 eurot – ühe väärtus 460 000, teise oma 270 000 eurot.

Loone ei ole pärast hagi esitamist Paavo Pettaiga suhelnud. Ka ei vasta Pettai ajakirjanike päringutele. Küll aga on Loone enda kinnitusel varem Pettaiga pidevalt kontaktis olnud, tema sõnul on Midfield viimase hetkeni kinnitanud, et ei ole garantiikirju kellelegi võlgade katteks edasi andnud. «Ma ei oska öelda, kas ta on mulle valetanud või mis sellega on,» rääkis Loone.

«Suhtlesime mitmeid kordi, istusime laua taga ja mul oli mulje, et mul on senise hea koostööpartneriga mõistlikud suhted. Ma ei oska öelda, mis temaga juhtus. Ma olen väga hämmastunud ja väga kurb sellise käitumise üle. Oskan hetkel käsi laiutada – meie usaldame oma partnereid ja eeldame, et ka meid usaldatakse. Mul on kahju, et meie partner on nii käitunud,» rääkis Keskerakonna peasekretär. «Loomulikult nõudel puudub igasugune alus,» lisas ta.

Kohus seadis Keskerakonna Toompeal asuvale peakontorile Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjade katteks hüpoteegi.

Harju maakohtu 15. septembri määrusega rahuldati Midfield OÜ arbitraažkohtusse esitatud hagi tagamise taotlus. Hagi tagamiseks on kohus nõustunud seadma Toom-Rüütli 3/5 kinnistutele hüpoteegid kogusummas 800 680 eurot.

«Soovitan hüpoteegi pärast mitte väga muretseda – sisulist otsust ei ole tehtud, arbritaaži arutelud seisavad alles ees, siis selgub nõude saatus. Meie hinnangul nõudel puudub alus. Hüpoteek kohtuhagi tagamiseks on menetlustehniline asi, neid on ennegi olnud, kuigi me leiame, et see on ebamõistlik ja vaidlustame selle. Loomulikult me kaitseme oma õigusi,» ütles Loone.