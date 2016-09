Simson: garantiikirjadest teadnud erakonna juhtide positsioon kõigub

«Nad ise kõigutavad oma tooli just selle usalduskriisi tekitamisega,» ütles Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Simson kolmapäeval ERRile, vastates küsimusele, kas juhtum paneb kõikuma erakonna esimehe Savisaare ja peasekretäri Loone tooli.

Simsoni hinnangul on Loone erakonnale ja avalikkusele valetanud, kui ta kinnitas, et garantiikirjad ei kujuta erakonnale ohtu.

«Juhatuses püüdis ta jätta muljet, et tegemist on lihtsalt mingite sümboolsete paberitega, mis kaovad iseenesest ära ilma erakonnale kohustusi toomata,» rääkis Simson ERRile. «Erakonna esimees Edgar Savisaar rääkis vähe, aga kindlasti oli ta rahul sellega, mida rääkisid Toobal ja Loone,» lisas Simson.

«See, kui meie juhtivad ametnikud ei soovi tõtt rääkida, on iseenesest väga tugev probleem,» märkis Simson, kelle hinnangul on olukord ennekuulmatu ja seda peaks arutama Keskerakonna juhatus.

«Meile on tehtud hüpoteek seoses Facio Ehituse ja pangalaenuga, teate, meile on tehtud nii palju hüpoteeke, et me oleme nende suhtes suhteliselt külmad praegu,» ütles Savisaar TV3 uudistesaatele «Seitsmesed uudised». Savisaar kinnitas, et kinnistust ilma ei jääda.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid rõhutas «Seitsmestes uudistes», et garantiikirjadega seonduv olukord tuleb kindlasti arutlusele esimesel oktoobil volikogus. «Üks variant on, et need garantiikirjad ei kehti õiguslikult, me kontrollime seda varianti, kui tuleb välja, et kehtib, siis me teeme maksegraafiku, maksame raha ära ja erakond läheb targemana edasi,» rääkis Karilaid.

Erakonna juhatuse liige Taavi Aas ütles «Seitsmestele uudistele», et «õnneks on Keskerakonnal kinnisvara, mida on võimalik realiseerida ja sealt tulevate vahenditega kohustused katta».