«Pealtnägija»: Viimsi endine vallavanem Haldo Oravas võis tõmmata oma telereporterist elukaaslase abil vanapaaril naha üle kõrvade

Prangli saarel elav Aleksander Titov sai päranduseks suurema krundi Prangli saarel. Titov ja tema abikaasa Luigi Õunapuu plaanisid selle neljaks krundiks jagada ja maha müüa, et saadud raha eest oma eluase korda teha, kuid neil jäi puudu teadmistest, et vajalik paberitöö ära teha.

Oma abi pakkus Viimsi vallavanem Haldo Oravas, kes sageli Prangli saarel käis.

Kui esialgu küsis Oravas abi eest raha, muu hulgas näiteks 5000 eurot ettemaksu, siis lõpuks pakkus Oravas, et vanapaar võib maksta ka natuuras ehk ühe maatükiga.

«Sass ei tahtnud krunti anda, kauplemine käis pikalt. Lõpuks andsime alla, et maa-asjad korda saada,» rääkis Luigi Õunapuu.

Huvitav on asja juures see, et kogu kokkulepe oli suusõnaline, seega on ühe poole sõna teise vastu.

Oravase sõnul tellis ta Titovi maadega seotud tööd osaühingult Viimsi Valla Arenduskeskus, mis on Viimsi valla tütarettevõte. Tasu tehtud töö eest sai OÜ Oravase sõnul temalt sularahas.

2014. aasta detsembris jõuti lõpuks nii kaugele, et mindi notarisse üht vanapaari maatükki Oravase nimele kirjutama. Oravas aga teatas, et ta ei taha seda enda nimele, vaid oma elukaaslase nimele. Oravase elukaaslaseks on Kanal2 reporter Eda-Liis Kann, kuid samal ajal oli Oravasel veel seaduslik abikaasa, kellest ta parasjagu lahutas.

«Ma ei peida oma varasid,» selgitas Oravas, kelle sõnul oleks krunt muidu läinud tema ja ta abikaasa ühisvarasse.

Notaris vormistati müügileping, maatükk vahetas omanikku 10 000 euro eest. Raha tegelikult ei makstud, summa tulenes Oravase sõnul tema tehtud kulutustest vanapaari paberimajanduse kordaajamisele.

Lõpuks jättis Oravas vanapaari paberimajanduse lõpuni kordaajamata, sest tema sõnul on tüli viinud temalt selleks tahtmise ja «ühtegi lepingut ju pole».

Saade tõstatas küsimuse, kas tegu võib olla teatud korruptsioonitehinguga.

Saate süüdistusi ennetades esitas Oravas juba pühapäeval iseenda peale politseisse avalduse, et politsei kontrolliks, kas tegu oli huvide konfliktiga.