Kõik on šokis – üht nippi kasutades võttis naine lühikese ajaga 17 kilo kaalus alla

– Milline oli sinu varasem salenemiskogemus?

– Märkasin juba mõne aja eest, et olen kaalus juurde võtnud. Otsustasin kaaluprobleemiga tõsisemalt tegeleda – higistasin regulaarselt spordiklubides ja piinasin ennast sellega, et ma ei söönud pärast kella kuut õhtul. Mingit märkimisväärset tulemust see ei andnud. Ma ei saanud oma keha tõttu enam panna selga riideid, mis mulle tõeliselt meeldisid ja head välja nägid. Kui nägin end tööl toimunud ürituse fotodel, sattusin ahastusse – minust oli saanud paksuke! Sain aru, et nii ei tohi see enam jätkuda ning et ma tahan liigsetest kilodest vabaneda võimalikult kiiresti ja alatiseks. Mõistsin, et pean otsima teistsugust lähenemisviisi.

– Millise nipiga õnnestus sul ülekaalust vabaneda?

– Võin öelda, et midagi sellist ei olnud ma kunagi teinud. Kõigepealt tellisin endale Stockholmi dieedi veebilehelt seitsmepäevase salenemiskava. Juba esimestest päevadest järgisin ausalt dieedikava ning tulemusi ei olnud tarvis kaua oodata. Kaal hakkas langema ja mitu liigset kilo kadus mõne päevaga. Juba pärast esimesi salenemispäevi võisin panna selga riided, mis olid enne seda liiga väikesed. Nüüd on liigne rasv kõhult täiesti kadunud. Veendusin omal nahal, et see dieet toimib – olen vabanenud 17 liigsest kilost, saanud aga suurepärase enesetunde!

– Mida sa soovitaksid teistele, kes tahavad ka saleneda?

– Tuleb lihtsalt proovida! Alusta vähesest ning sa saavutad veel parema tulemuse, kui sa oskad praegu ette kujutada. Tekib hoopis teine enesetunne – jõudu ja energiat tuleb juurde. Seetõttu ainult edasi! Registreeru ja alusta!

Täida test ja koosta oma dieet veebilehel StockholmHealth.com

StockholmHealth.com pakub – vabane ülekaalust ilma trennide ja nälgimiseta. Seejuures täna saab iga veebilehe külastaja tasuta testitulemused ja salenemisspetsialisti konsultatsiooni.