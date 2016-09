Politsei on kaotanud lootuse mullu kadunud Markkust elusana leida

Markkust otsitakse ka rahvusvaheliselt Interpoli kaudu.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ütles möödunud nädalal TV3 uudistesaates, et mullu oktoobris kadunuks jäänud Markkusega juhtus ilmselt õnnetus ning sel põhjusel ei ole ta enam elavate kirjas. Seni ei olnud politsei seda avalikult välja öelnud.

«Meil on kindlad faktid ja tõendid, et Markkus oli alkoholijoobes ja võis juhtuda õnnetus. Õnnetuse tõttu ei ole ta paraku elavate kirjas,» nentis PPA peadirektor otsesaates. Markkuse otsingud ei ole aga lõppenud. «Kindlasti on oluline siinkohal ära mainida vabatahtlikud, kes heast usust ja hea tahtega tulevad appi Markkuse surnukeha otsima,» lisas Vaher.

Postimehe küsimused, mille alusel saab väita, et Markkus ei ole enam elavate kirjas ning millised tõendid sellele viitavad, et Markkusega õnnetus juhtus, suunas Vaher edasi Võru politseijaoskonna juhile Madis Soekaruskile. Viimane selgitas, et tagaotsimistoimikus, kuhu on koondatud Markkuse ja tema kadumisega seotud teave, ei ole paraku täna ühtegi viidet, mis annaks alust arvata, et noormees võiks olla elus.

Toimik endiselt laual

Ent mis Markkusega tol ööl ikkagi juhtus, jäi vastuseta. «Tagaotsimise käigus kogutud teavet ning sellest tehtud järeldusi ei ole võimalik üksikasjalikult kommenteerida, kuna need sisaldavad eraelulisi andmeid,» põhjendas Soekarusk.

Ta lisas, et kui uurimises kogutud materjalid kõrvale heita ja rääkida olemasolevate faktide kõrval lihtsalt siirast lootusest, siis lootus on väga väike, kuid mitte päris olematu. «Kontrollime iga viidet täie tõsidusega, mis aitaks selgitada Markkuse kadumise asjaolusid ning võimalusel ta üles leida,» lisas Võru politseijaoskonna juht, kelle kinnitusel on Markkuse tagaotsimistoimik jätkuvalt uurijate laual.

Nii nagu on varem korduvalt kinnitatud, puudub politseil alus kahtlustada noormehe kadumises kuritegu ning samal seisukohal on Soekaruski kinnitusel ka uurimismaterjalidega tutvunud õiguskaitseasutused.

Seni kadunud Markkust on otsinud sajad vabatahtlikud. Foto: Lõuna prefektuur

Markkus jäi kadunuks 24. oktoobri öösel pool tundi pärast südaööd, kui ta väitis telefonitsi end olevat Räpina maanteel Säästumarketi kaupluse juures. Politsei tuvastas linna ja erinevate asutuste turvakaamera salvestustelt noormehe liikumise. Seni viimane teadaolev kinnitus noormehe liikumisest on samal öösel veidi peale kella ühte, kui ta jäi Koidula tänaval Club Tartu juures turvakaamera vaatevälja.

Teada on, et Markkus käis sel õhtul peol, ning peol viibinud noored on politseile rääkinud, et noormees tarvitas koosviibimisel alkoholi.

Otsingud jätkuvad

Markkuse leidmiseks on Võru linna ja selle lähedust läbi kamminud sajad vabatahtlikud ning ehkki politsei peatas möödunud sügisel aktiivsed maastikuotsingud, jätkasid korrakaitsjad maastikul otsinguid veel tänavu kevadel, kui lumi sulas. Viimased sihtotsingud toimusidki hiliskevadel, praegu korraldatakse otsinguid peamiselt vabatahtlike abiga.

Olulisem osa otsingutegevusest toimub kohe esimestel päevadel, mil püsib võimalus maastikul hätta sattunud inimese elu päästa. Hilisemalt on ainuüksi loodusseadustest lähtuvalt elava inimese leidmise tõenäosus väiksem ning seepärast vahetab politsei ka otsingutaktikat, kaasates maastikule laibakoerad ning näiteks veekogusid kontrollima tuukrid.

Võimalust surnukeha leidmisele kahandavad seejuures iga möödunud nädalaga nii loodusjõud kui ka näiteks metsloomad. Seega on teatud aja väldanud otsingute puhul võimalus leida maastikult vaid üksikuid luid, riideosasid või teisi isiklikke esemeid. Viimaseid on kümnete ruutkilomeetrite läbikammimisel leitud hulgi, kuid Markkusega neil seost olnud ei ole.

Markkuse kadumise teemat on aktiivselt pildil hoidnud noormehe vanemad, kes on oma poja leidmiseks kasutanud kõiki vahendeid: esinenud televisioonis, palunud politseil alustada kriminaalmenetlust ning lähedaste abiga pannud Markkuse leidmiseni viiva vihje eest välja ka mitme tuhande eurose tasu.

Tänavu märtsis tegid nad SA Kadunud korraldatud pressikonverentsil ka avaliku pöördumise, milles avaldasid lootust, et nende poja leidmiseks tehtaks kõik mis vähegi võimalik. Kuigi vanemate hinnangul ei hinnanud politsei piisavalt noormehe käitumismustrit, kinnitab politsei, et Markkuse võimalikud käitumismustrid selgitati välja juba esimeste toimingutega.

Markkuse juhtumi osas on sõna võtnud ka riigiprokurör Lavly Perling, kes kinnitas, et riik on noormehe leidmiseks teinud kõik endast oleneva. «Riigiprokurör vaatas tema toimiku läbi ja kinnitas, et siin pole kuriteole viitavaid tunnuseid ja seetõttu ei saa me ka kriminaalmenetlust alustada,» rääkis ta jaanuaris. Samas lisas ta, et kui tekib kahtlus, et Markkuse kadumise taga on siiski kuritegu, alustatakse ka kohe kriminaalmenetlust.

Aprillis väideti PPA-st, et ehkki politsei ei pea tõenäoliseks, et noormees oleks välismaale lahkunud, ei saa seda versiooni veel ka täielikult välistada.

Aprilli alguses kogunesid Markkuse lähedased, et üheskoos noormehe 18. sünnipäeva tähistada taevase saadeti 110 õhupalli. Foto: Grethe Rõõm

Elmar Vaher kadunud Markkusest TV3 uudistesaates (alates 19. minutist)