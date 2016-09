Marina Kaljurand sõitis nädalaks välismaale

Kaljuranna kampaaniameeskonna juht Andres Kaju ütles Postimehele, et Kaljurand ei viibi Eestis ja ei jaga sel ajal ajakirjandusele mingeid kommentaare.

«Kaljurand on valmis oma tulevikuplaane ja presidendivalimis kommenteerima järgmisel nädalal,» lausus Kaju.

Kui Kaju rääkis Päeval, et Kaljurand lahkub Eestist juba esmaspäeval, siis õhtul ütles ta rahvusringhäälingu uudisteportaalile, et enne välismaale sõitmist võtab Kaljurand aja maha oma suvekodus.

Enda kandidatuuri uuesti ülesseadmise Kaljurand kampaaniajuhi kinnitusel välistab. «Enda ülesseadmist ei plaani kindlasti mitte. See on protsess, mis on praegu täielikult erakondade esimeeste käes,» ütles Kaju õhtul rahvusringhäälingu uudisteportaalile.

Kas Kaljurand jätkab pärast puhkust diplomaatilist karjääri, pole samuti veel selge. "Kõik on võimalik, kõik on lahtine, vara on veel sellest rääkida," kinnitas Kaju.

Marina Kaljurand sai laupäeval presidendi valijameeste kogus esimeses voorus 75 häält ja ei osutunud sellega teise vooru edasipääsenuks. Teises hääletusvoorus sai Siim Kallas 138 ja Allar Jõks 134 häält. 60 sedelit olid rikutud või kehtetud. President jäi valimiskogus valimata ja riigikogu hakkab 3. oktoobril taas riigipead valima.