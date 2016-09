Keskerakondlastele saadetud kiri muutmata kujul:

Head erakonnakaaslased!

Viimastel päevadel on meediasse jõudnud mitmeid vastuolulisi avaldusi ja väiteid. Neist kaugeltki mitte kõik ei vasta tõele ning tekitavad erakonnaliikmete ja toetajate seas asjatut segadust. Ajakirjandusel on komme toimuvat alati võimendada ja üle dramatiseerida. See on osa nende tööst, mida tuleb mõista ning rahulikult võtta.

Säilitagem rahu. Kinnitame üheselt, et Keskerakond on tugev ja tuleb kõigi väljakutsetega toime. Meie erakonnal on pikk ja väärikas ajalugu ning ajutised raskused muudavad organisatsiooni ainult tugevamaks. Keskerakonna juhatus ja volikogu on demokraatlikult valitud ning võimekad juhtorganid, mis suudavad kerkinud probleeme edukalt lahendada.

Selgitame järgnevalt Keskerakonna viimasel juhatuse koosolekul langetatud otsuseid ja nende põhjuseid. Parema ülevaatlikkuse huvides toome välja sündmused kronoloogilises järjekorras:

1) 2. detsembril 2014. aastal allkirjastas Keskerakonna endine peasekretär ja juhatuse liige Priit Toobal erakonna nimel kaks garantiikirja, ühe summas 460 000 eurot ning teise summas 270 000 eurot. Garantiikirjade alusel kohustub Keskerakond garanteerima kõiki Midfield OÜ rahalisi kohustusi kolmandate isikute ees kuni 730 000 euro väärtuses. Antud infot varjati nii eelmise kui ka tänase juhatuse enamuse eest.

2) Käesoleva aasta 25. juulil võttis Keskerakonna büroo vastu tähitud kirja Midfield OÜ poolt esitatud nõude osas. Keskerakonna juhatust ei informeeritud endiselt toimuvast.

3) Septembri alguses sai garantiikirjade olemasolu avalikuks ning 4. septembril kogunes Keskerakonna juhatus erakorralisele koosolekule küsimust arutama. Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone kinnitas juhatuse koosolekul ja ka meediakanalites, et Midfield OÜ pole erakonnalt garantiikirjade täitmist nõudnud.

4) 13. septembril 2016. aastal esitas Midfield OÜ hagi Keskerakonna vastu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohusse nõudes erakonnalt nimetatud garantiikirjade alusel 730 000 eurot, millele lisanduvad viivised.

5) 15. septembril otsustas Harju Maakohtus seada Midfield OÜ hagiavalduse alusel Keskerakonnale kuuluvale Toom-Rüütli 3/5 kinnistule kolm hüpoteeki kogusummas 800 680 eurot Midfield OÜ hagis esitatud nõuete tagamiseks.

6) Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone varjas teadlikult garantiikirjade alusel Keskerakonna vastu esitatud nõuete olemasolu juhatuse, sh erakonna aseesimehe eest ning kaotas sellega juhatuse enamuse usalduse.

7) 24. septembril kutsuti Keskerakonna põhikirja punkti 9.2.2. alusel kokku erakonna erakorraline juhatuse koosolek 25. septembri õhtuks.

8) 25. septembril kogunenud Keskerakonna erakorraline juhatus otsustas usalduse kaotanud Oudekki Loone peasekretäri kohalt tagasi kutsuda. Uue peasekretäri valimiseni kinnitati Keskerakonna peasekretäri kohusetäitjaks Jaak Aab. Otsuse poolt hääletas üheksa juhatuse liiget ning vastu kolm, üks juhatuse liige ei hääletanud. Keskerakonna juhatus lähtus otsuse langetamisel erakonna põhikirja punktist 10.1, mille kohaselt allub peasekretär erakonna juhatusele.

9) 25. septembril toimunud juhatuse koosolekul võeti ühtlasi vastu otsus teha volikogule ettepanek kutsuda kokku erakorraline kongress 5. novembril 2016.

Peatselt kogunev Keskerakonna volikogu arutab kõiki erakonna ees seisvaid probleeme. ja vajadusel võtab vastu otsused. Meie kõigi huvides on ühtne ja tugev Keskerakond. Kutsume üles otsima ühiselt lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele. Omalt poolt kinnitame, et erakonna juhatus ei langeta ühtegi otsust kiirkorras ja läbimõtlemata, vaid lähtub Keskerakonna huvidest.

Jaak Aab

Keskerakonna juhatuse liige, peasekretäri kohusetäitja