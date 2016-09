Karilaiu sõnul eeldab ta, et 5. novembril Paides toimuval erakonna kongressil saaks Keskerakond omale nii uue juhatuse kui ka uue esimehe ning selle tulemusel loodab ta oma erakonda taas ühtsena ja ühes leeris näha, ütles Karilaid ETV saates «Ringvaade», vahendas ERRi uudisteportaal.

Karilaid leiab, et Savisaar on oma paranoiadega üle piiri läinud, mistõttu vajaks erakond uut esimeest, Savisaarele soovitab ta aga taanduda auesimehe kohale nagu Reformierakond on toiminud Siim Kallasega.

«Ma saan aru, et kaitsepolitsei ja prokuratuur on erakonna esimehele haiget teinud, aga see on süvendanud erakonna esimehes paranoiat, et kõik on kaitsepolitsei agendid ja see paranoia on liiga kaugele läinud. keskerakond kaitseb Keskerakonna esimeest poliitilise protsessi eest, aga me ei saa selle paranoiaga minna liiale, väites, et iga teine või kolmas on kaitsepolitsei agent,» rääkis Karilaid.

Ta nimetab end ka praegu Savisaare pooldajaks, kuid näeb tema rolli teisenemist ning peab vajalikuks uue esimehe valimist. «Ma olen ka täna Savisaare pooldaja, aga see ei tähenda, et erakonna esimees ei võiks vahetuda, ma arvan, et sellisest juhtimiskriisist võiks erakonna välja tuua Jüri Ratas.»