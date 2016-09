Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle EKRE-le 10 protsenti ning Vabaerakonnale üheksa protsenti valijatest, kusjuures, kuu varem oli EKRE-l toetajaid 13 protsenti ning Vabaerakonnal 10 protsenti. See tähendab, et septembrikuised toetusnumbrid on mõlemale erakonnale aasta madalaimad, kirjutab ERR Uudised.

Erakondade populaarsusedetabeli tipus on jätkuvalt Keskerakond ja Reformierakond, kel mõlemal õnnestus kuu varasemaga võrreldes oma toetust tõsta. Keskerakonda toetas septembris 26 protsenti (augustis 24 protsenti) ning Reformierakonda 25 protsenti (augustis 23 protsenti) valijatest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli septembris 12 protsenti, mis on küll kolme protsendipunkti võrra madalam kui augustis, aga samal tasemel, mis erakonna toetus olnud enamuse aasta jooksul. IRLi toetas septembris seitse protsenti valijatest, augustis oli nende toetus Turu-uuringute küsitluses viis protsenti.

Helme: languse taga on meedias jäänud vale mulje

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme ei näi languse pärast just liiga mures olevat. «See peegeldab selgelt presidendivalimiste kampaaniat,» ütles ta Postimehele, lisades, et ka sotsid ja Vabaerakond on toetust kaotanud.

Esimese puhul langetas Helme hinnangul toetust veidi see, et neil polnud peale riigikogu esimest vooru presidendikandidaati ja Jõksi kandidatuuri seostati pigem IRLi, mitte Vabaerakonnaga. Mis aga puudutab Reformierakonna väikest tõusu, siis see on Helme hinnangul puhtalt selle teene, et inimesed seostavad populaarset Marina Kaljuranda just oravaparteiga.

Konkreetsemalt EKRE selle aasta halvimast toetusest rääkides, leidis Helme, et selles saab süüdistada meedias jäetud valet muljet. «See, kuidas meedias kajastus meie ja Kaljuranna vastasseis, jättis mulje, nagu me oleks Kaljuranna isikut kuidagi rünnanud,» sõnas ta.

«Aga nagu ka debatid kampaania lõpus selgelt välja tõid, ei olnud see õige mulje. Tegelikult oli vastasseis ikka maailmavaateline. Kuid see mulje, mis jäi, ei meeldinud tõenäoliselt ka meie valijatele,» nentis Helme.

Kas EKRE-l on plaan, kuidas toetus taas kõrgemaks saada? «Ma arvan, et toetus läheb ise tagasi, kui väga kõrge profiiliga päevapoliitilised olukorrad lahenevad,» leidis Helme. Sellegipoolest kavatseb erakond tema sõnul edasi teha tööd, et kohalike omavalitsuste valimiste eel taas varasema, vähemalt 13-protsendilise toetuse juures olla.

«Ma arvan, et me tegime õigesti, et meil oli oma kandidaat väljas. Küll aga tegime kampaania ägeduses mõned väikesed taktikalised vead,» sõnas ta.

Simson: toetuse tõusu tõi edukas kampaania

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul näitab partei kahe protsendipunktiline toetuse tõus, et Keskerakond suutis presidendivalimiste raames oma sõnumit kõige selgemalt edastada.

Simson sõnas pressiteate vahendusel, et Mailis Reps seadis enne valimisi eesmärgiks tõstatada kampaania käigus senisest enam siseriiklikke küsimusi ning see tal ka õnnestus.

Simsoni sõnul on erakonna eesmärk et Eesti saaks endale riigipea, kes vaataks näoga rahva poole ja tegeleks ennekõike kodumaisete probleemidega. «Kogu Mailis Repsi tegevus valimiste raames baseerus sellele ning inimesed toetavad seda lähenemist. Presidendivalimised näitasid, et Keskerakond on parim alternatiiv tänastele võimuparteidele ning just meie oleme võimelised muutusi tooma,» arvas ta.

Keskfraktsiooni juht ennustab, et peagi parlamendis algavad riigieelarve arutelud toovad kaasa koalitsiooni populaarsuse languse.