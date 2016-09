Karilaid: Keskerakond ei lähe presidendiotsingutel välistamise teed

Karilaiu sõnul on Keskerakonna fraktsioonis räägitud võimalike kandidaatidena ettevõtjast Raivo Varest, samuti teaduste akadeemia presidendist Tarmo Soomerest ja veel paarist akadeemikust.

Karilaiu erakonnakaaslane Peeter Ernits nimetas eile riigikogu vabas mikrofonis sõna võttes Soomere kõrval ka akadeemikute Richard Villemsi ja Mart Saarma nime ning ütles, et samuti leiduks sellele kohale sobilikke kultuuritegelasi.

Karilaid ütles Postimehele, et vestles eile õhtul presidendiks kandideerimisest ka ettevõtja ja pangandustegelase Indrek Neiveltiga, keda ta pakkus võimalikuks kandidaadiks juba kevadel. Paraku polnud Neivelt tema sõnul nõus kandideerima isegi siis, kui tal oleks kõigi kuue parlamendierakonna toetus.

Karilaid kinnitas, et kell 13 kogunevas vanematekogus teeb Keskerakond oma ettepanekud, kuid on nõus toetama ka mõnd teist kandidaati, kelle taha tuleb parlamendis äravalimiseks vajalik enamus. Välistamise teed Keskerakond tema sõnul ei lähe.

Kui keskfraktsiooni esimees Kadri Simson tunnistas eile ajakirjanikele, et ei kontrolli fraktsiooni ja selle liikmed ei pruugi järgmisel esmaspäeval riigikogus peetavatel presidendivalimistel hääletada nii, nagu kokku lepitakse, siis Karilaid ütles, et fraktsiooni eesmärk on siiski olla selles küsimuses ühtne.

Küsimus on tema sõnul praegu selles, et ühelgi erakonnal pole ühiskondlikku figuuri, kelle peale kokku leppida, ning pakutud võimalikel kandidaatidel on igaühel oma vead. Tema sõnul peaks ühine presidendikandidaat suutma kõigi kuue parlamendierakonnaga suhelda võrdselt, olema õiglane ja mitte parteiliselt karastunud.

«Arvan, et õhk saab selgemaks täna õhtuks või homme hommikuks,» ütles ta.