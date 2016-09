Reformierakonna fraktsioon asus täna seisukohale, et nende esimene eelistus presidendi kohale on Jüri Luik, fraktsiooni hinnangul on Luigel Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu, sotsiaaldemokraatide ja Vabaerakonna toetusena olemas 67 häält.

Fraktsiooni esimehele Urve Tiidusele anti ülesanne veenda Luike toetama ka Konservatiivse Rahvaerakonna ja Keskerakonna saadikuid.

Riigikogu vanematekogu, kuhu kuuluvad riigikogu juhatuse liikmed ja fraktsioonide esimehed, kogunes täna taas otsima presidendikandidaati, kelle parlament saaks valida järgmisel esmaspäeval uueks presidendiks, kokkulepe võib sündida juba täna õhtul.

Riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor ütles pärast tunniajast arutelu ajakirjanikele, et vanematekogu võtab komisjonide istungite ajaks kella 16ni kestva pausi, misjärel aruteluga jätkatakse. Ta ei öelnud, mitmest võimalikust kandidaadist juttu on, kuid vihjas, et nende nimekiri ei ole väga pikk ja tõenäoliselt käiakse ühine kandidaat välja juba täna õhtul.

Esimest korda kogunes vanematekogu presidendivalimisi arutama eile, mil kõik fraktsioonid väljendasid valmisolekut ühist kandidaati otsida ja arvasid ka, et senised presidendikandidaadid rohkem enam kandideerima ei peaks.

Vanematekogu juhtiv Nestor ütles eilse kohtumise järel Postimehele, et fraktsioonid ja erakondade juhid said täna kella 13ni aega, et nõu pidada, kes võiksid olla võimalikud kandidaadid.

Selle kohta, kas või millal ühises kandidaadis kokku lepitakse, on poliitikutel erinevaid arvamusi. Nestor ütles eile, et laupäeval tuleb esitada kandidaat valimiskomisjonile registreerimiseks ja enne peab talle jääma võimalus ja aeg ka kõigi fraktsioonidega kohtuda.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Sibul avaldas eile õhtul lootust, et kandidaat selgub juba täna. «See on kui mitte ainus, siis peamine võimalus jõuda selleni, et me järgmisel esmaspäeval suudaksime presidendi ära valida. Mida pikemaks ja keerulisemaks see protsess kujuneb, seda ebatõenäolisem see on,» nentis ta.

Opositsioonilise Keskerakonna aseesimees, riigikokku kuuluv Jaanus Karilaid arvas aga, et võimaliku kandidaadi leidmise osas saab õhk selgemaks kas täna õhtuks või homme hommikuks.

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas on rõhutanud kõigi fraktsioonide ja kõigi riigikogu liikmete vastutust, et president saaks esmaspäeval valitud, ning öelnud ka, et mängurluseks enam ruumi ei ole.

«Ma praegu hoiduks igasugustest vihjetest, igasugustest soovitustest, laseme vanematekogul omavahel arutada. Ma väga loodan, et kõik kuus erakonda on valmis koostööd tegema ja kõik mõistavad, et kõige suuremal ja kõige väiksemal fraktsioonil ja kõigil, kes sinna vahepeale jäävad, on kõigil vastutus, kõik 101 riigikogu liiget peavad selle töö nüüd ära tegema,» ütles Rõivas eile riigikogus Postimehele.