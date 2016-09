«Riigikogu vanematekogu ütles mulle, et on tekkinud reaalne võimalus, et kõik riigikogu fraktsioonid, kui ma olen nendega kohtunud ja vestelnud, tahavad mõelda sellele, kas mina võiksin olla konsensuskandidaat Eesti Vabariigi presidendi ametikohale,» rääkis Kaljulaid, kellega riigikogu esimees Eiki Nestor rääkis võimalikust kandideerimisest täna hommikul. Täna pärastlõunal viibis Kaljulaid umbes pool tundi ka vanematekogu ees.

Kaljulaid ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et kohtub fraktsioonidega homme ja homme õhtuks on kõik juba palju targemad. «Sinnamaani tahaksin väga paluda töörahu, sest minu jaoks on see valmistumine homseks päris keeruline. Nagu te märkate, olen ma üksinda,» lausus ta ja lisas, et arvestades laupäeval valimiskogus kujunenud olukorda, on otsus keeruline ja vastutus meeletu.

Lõplik toetus selgub homme õhtuks

Praegu pole veel selge, mitme allkirja ja häälega saab Kaljulaid riigikogus arvestada. Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul selgub lõplik toetus homme õhtuks. Samas ütles ta, et ükski fraktsioon pole Kaljulaiu kandidatuuri suhtes eitaval seisukohal. «Toetuse määr täna on küllaldane selleks, et ma oleks julgenud tulla siia teie ette koos Kerstiga,» märkis ta.

Nestori sõnul tegi vanematekogu ettepaneku Kaljulaiule seetõttu, et eesmärk on järgmisel esmaspäeval Eestile president ära valida. «Hindasime võimalusi, olukord on keeruline. Kerstile aitäh selle eest, et ta nii julge inimene on ja praegu siin olla söandab. See on täna parim võimalus, et president esmaspäeval ära valitakse,» rääkis Nestor.

Ta märkis, et võimalike kandidaatide nimesid oli laual palju, kuid ta helistas täna ainult ühele inimesele. «Ka ülejäänud olid head kandidaadid, aga välja lähme sellega, kelle puhul usume, et tal on kõige tugevam fraktsioonide toetus,» lausus Nestor.

Nestor soovis Kaljulaiule edu ja avaldas veendumust, et Eesti saab järgmisel esmaspäeval presidendi, kelle tutvustamisaeg jääb küll lühikeseks, aga kes sellegipoolest suudab neid kohustusi suurepäraselt täita.

Varem kinnitas mitu allikat Postimehele, et kandidaatidena on sõelale jäänud Jüri Luik ja Kersti Kaljulaid.

Vahetult enne vanematekogu koosolekut kogunes Reformierakonna fraktsioon, kes asus seisukohale, et nende esimene eelistus on Luik, ning väitis, et Luigel on Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu, sotsiaaldemokraatide ning Vabaerakonna toetusena olemas 67 häält. Postimehe andmetel poleks Luik sotside toetusega siiski arvestada saanud.

Vanematekogu otsus survestab Reformierakonda

Vanematekogu otsus paneb Reformierakonna kõhklevad saadikud surve alla toetada presidendikandidaadina Kaljulaidu.

Reformierakondlane Yoko Alender ütles pärast vanematekogu otsuse selgumist, et Luik on enamikule fraktsioonist esimene valik. Samuti pole Kaljulaid tema sõnul fraktsioonile nagu ka Eesti rahvale eriti tuttav. «Kuid kohtume homme ja kujundame oma seisukoha. Otsest vastuseisu Kaljulaiule täna fraktsioonis kõlama ei jäänud,» ütles Alender Postimehele.

Esimest korda kogunes vanematekogu presidendivalimisi arutama eile, mil kõik fraktsioonid väljendasid valmisolekut ühist kandidaati otsida ja arvasid ka, et senised presidendikandidaadid rohkem enam kandideerima ei peaks.Vanematekogu juhtiv Nestor ütles eilse kohtumise järel Postimehele, et fraktsioonid ja erakondade juhid said täna kella 13ni aega, et nõu pidada, kes võiksid olla võimalikud kandidaadid.

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas on rõhutanud kõigi fraktsioonide ja kõigi riigikogu liikmete vastutust, et president saaks esmaspäeval valitud, ning öelnud ka, et mängurluseks enam ruumi ei ole.

«Ma praegu hoiduks igasugustest vihjetest, igasugustest soovitustest, laseme vanematekogul omavahel arutada. Ma väga loodan, et kõik kuus erakonda on valmis koostööd tegema ja kõik mõistavad, et kõige suuremal ja kõige väiksemal fraktsioonil ja kõigil, kes sinna vahepeale jäävad, on kõigil vastutus, kõik 101 riigikogu liiget peavad selle töö nüüd ära tegema,» ütles Rõivas eile riigikogus Postimehele.