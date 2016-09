Alender: kujundame seisukoha Kaljulaiu suhtes pärast temaga kohtumist

Reformierakondlane Yoko Alender ütles pärast vanematekogu otsuse selgumist, et Luik on enamikule fraktsioonist esimene valik. Samuti pole Kaljulaid tema sõnul fraktsioonile nagu ka Eesti rahvale eriti tuttav. «Kuid kohtume homme ja kujundame oma seisukoha. Otsest vastuseisu Kaljulaiule täna fraktsioonis kõlama ei jäänud,» ütles Alender Postimehele.

Palling: Kaljulaid on Reformierakonna fraktsioonile vastuvõetav kandidaat

Alenderi erakonnakaaslane Kalle Palling arvas, et Kaljulaid on Reformierakonna fraktsioonile vastuvõetav kandidaat, kuigi ei tahtnud täna veel avaldada, kas ta on valmis Kaljulaiu poolt hääletama. Samas märkis ta, et esmaspäevases hääletusvoorus on välistatud, et Reformierakond jätaks hääletuse vabaks. «Käitume ühtselt, et Eesti leiaks väärika presidendi,» ütles ta.

Trei ei toeta Kaljulaidu: ei tea, ei tunne teda

Reformierakondlasest riigikogu liige Terje Trei kinnitas aga otsesõnu, et ei toeta Kaljulaiu kandidatuuri ega näe ennast talle praegu rõõmsalt toetust avaldamas. «Ei tea, ei tunne teda ja kuigi ma toetan naisi, siis minu kindel veendumus on, et president võiks olla esimese juubeli ära pidanud,» ütles ta.

Tema hinnangul ei ole vajadust leida presidenti iga hinna eest ja kiirustades. «Me peaksime mõtlema ikkagi sellele, kuidas rahvas teda vastu võtab ja millised on rahva ootused. Ma ei usu, et rahvas ootab, et peaasi, et president oleks olemas,» rääkis ta.

Trei hinnangul tuleks kaaluda veel ka teisi võimalusi. «Praegusel juhul toimub minu arust kõik väga nurga taga ja liiga kiiresti, meil on tublisid inimesi palju-palju ja kui kellelegi heidetakse ette mingit poliitilist kuuluvust või kunagi kuulumist või midagi tegemist, siis nendest asjadest tuleks kõigepealt üle saada ja üritada poliitikutel kaaluda kandidaate nii, et unustatakse need nüansid ära. Aga kui jääb ikkagi selle peale, siis on küll paha,» ütles ta.

Vastates küsimusele, kes oleksid tema hinnangul parimad kandidaadid, nimetas Trei esmalt Jüri Luige nime ja ütles, et näeks just Luike kompromisskandidaadina. Samuti eelistaks ta enda sõnul Kaljulaiule näiteks Liia Hännit.

Martin Helme: Kaljulaid võib EKRE toetusega arvestada

Martin Helme märkis Postimehele, et EKRE toetab Kaljulaiu kandidatuuri. Helme sõnul on seitsmest fraktsiooniliikmest vaid ühel kõhklusi.

Helme rõhutas, et Jüri Luik samas poleks EKRElt saanud ühtegi toetushäält. «Tema seisukohad riigikaitse küsimustes ei sobi meile,» selgitas Helme. «Lisaks võib tema väljaütlemiste põhjal järeldada, et tegu on paadunud euroföderalistiga. »

Helme sõnul sai teisipäeval vanematekogus selgeks, et «kaks ja pool fraktsiooni» ei toeta Luike presidendina: EKRE, Keskerakond ja sotsid. «Sotsid ütlesid, et nad ei poolda Luike, kuid kui teised tahavad, ei hakka nad ka blokkima.»

Ratas: enamik Keskerakonna fraktsioonist on ilmselt Kaljulaiu taga

Keskerakonda kuuluv riigikogu aseesimees Jüri Ratas ütles ERRi uudisteportaalile, et kõik fraktsiooni liikmed Kaljulaidu ilmselt ei toeta. «Usun, et enamus on Kaljulaiu taga. 27 häält ei ole, aga suur enamus on,» märkis ta.

Herkel: Kaljulaid on ootamatu, kuid kindlasti hea kandidaat

Riigikogus kaheksa saadikuga esindatud Vabaerakonna esimees Andres Herkel nimetas Euroopa Kontrollikoja liiget Kersti Kaljulaidu, kellele parlamendi vanematekogu tegi täna ettepaneku kandideerida presidendiks, kandidaadina ootamatuks, kuid kindlasti heaks valikuks.

Herkel kirjutas Facebookis, et seekordne presidendikandidaadi sõelumise protsess on ainulaadne nagu ka olukord, millesse satuti valimiskogu ebaõnnestudes. «Arvan, et konsensuskandidaadi otsimine on iseenesest õige. Nõrk pool on aga see, et kui kas või üks fraktsioon riigikogus mõne hea kandidaadi välistab, siis ei saa asjast asja. Vajaliku 68 toetushääle arvestamine pole lihtne ülesanne,» nentis ta.

Tema sõnul otsustas vanematekogu eile esmalt, et keegi juba kandideerinud pretendentidest ei peaks järgmisele ringile minema. «Selle tooni andsid ette valimiskogus enim hääli saanud Allar Jõks ja Siim Kallas. Ka varem riigikogus kandideerinud Eiki Nestor tajus olukorda nii. Kuid senistele kandidaatidele tuleb tunnustust avaldada. Poliitmäng tühjade sedelitega ja mitte kõige paremini õnnestunud seadus pole ju nende süü,» kirjutas ta.

Herkel küsis, mil määral ähvardavad tühjad sedelid riigikogu vooru nurjamist, ning avaldas veendumust, et Kaljulaiu toetuse määr saab selgemaks siis, kui ta on kõigi fraktsioonidega kohtunud. «Kuna kaks fraktsiooni (EKRE ja Keskerakond) ei toetanud Jüri Luike, siis tehti ettepanek just Kaljulaiule. Vabaerakond näinuks ka Luike väga hea meelega presidendikandidaadina, kuid seekord on olukord selline. Fraktsioonisiseselt käisid väga selgelt läbi ka Tarmo Soomere ja Jaak Jõerüüdi nimed,» ütles ta.

Tema sõnul on Vabaerakonna soov jõuda presidendivalimistel tulemuseni. «Meil on viimastel päevadel erakonnakaaslaste ja kodanike poolt pakutud kümneid nimesid. Paraku pole nõnda, et igaühele neist on võimalik tagada nipsu lüües vajalik toetus. Hea, kui vähemalt ühega nii läheb,» lisas Herkel.

Indrek Tarand: Kaljulaid ei sobi presidendiametisse

Europarlamendi saadiku Indrek Tarandi hinnangul ei ole Kersti Kaljulaid presidendiametisse sobiv inimene.

«Parteilased ei peaks kitkuma kätega kaevu põhjast kruusa. Kui Eestile on vaja presidenti, siis tuleb ta võtta raskekaallaste hulgast,» ütles Tarand Vikerraadio uudistele.

Tarand tõdes, et raskekaallaste seast presidendi valimine ei õnnestunud, milles oli nii seaduse vigu, kui ka muid vigu. Samas on Tarandi sõnul täiesti vale arvata, et kuna muud moodi ei tule välja, siis tuleb võtta ja panna presidendiks riigiametnik, ükskõik, kui tubli ametnik ta ka ei ole.

«Praegu on parteilastele avatud võimalus näidata riigimehelikkust ja riigitarkust ning panna kandidaadiks natuke suurema kaliibriga tegelane,» märkis Tarand.

Ta lisas, et Jüri Luige kaliiber on Kaljulaiu omast kahtlemata suurem, aga üks asi on kellegi esitamine, teine asi aga inimese enda nõusolek.

Kaja Kallas: enne otsiti Eestile parimat presidenti, nüüd otsitakse lihtsalt presidenti