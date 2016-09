Mitme häälega võib Kaljulaid riigikogus arvestada?

Riigikogus on 101 saadikut, kellest vähemalt 68 peab hääletama Kaljulaiu poolt, et ta osutuks esmaspäeval kell 13 algavas hääletusvoorus valituks. Tegelikult loodetakse vähemalt 68 toetusallkirja kokku saada juba hiljemalt laupäevaks, mil peaks toimuma tema ülesseadmine. See annaks kindlustunnet, et Kaljulaiu kandidatuuril on parlamendis piisav toetus.

Praeguseks on Kaljulaiule kindlat toetust lubanud 15-liikmeline Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja 14-liikmeline Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioon.

27-liikmelisest Keskerakonna fraktsioonist toetab Kaljulaidu saadikurühma esimehe Kadri Simsoni sõnul vähemalt 20. Seitsme saadikuga esindatud Konservatiivses Rahvaerakonnas (EKRE) on Kaljulaiul fraktsiooni juhi Martin Helme sõnul kuus toetajat ning üks on veel, kes on kõhkleval seisukohal.

Seega on Kaljulaiul tänaõhtuse seisuga olemas 55 kindlat toetajat SDE, IRLi, Keskerakonna ja EKRE ridadest.

Postimehe andmetel on kõhklejaid veel Vabaerakonna kaheksaliikmelises fraktsioonis. Partei esimees Andres Herkel on samas ERRile öelnud, et see, kas vabaerakondlased annavad Kaljulaiu ülesseadmiseks allkirja, selgub homme, kuid riigikogu hääletusel võib ta Vabaerakonna toetusega arvestada.

Esmaspäevases hääletusvoorus oleks Kaljulaiul sel juhul olemas 63 saadiku toetus.

Praegustel andmetel on suurimad kahtlused Kaljulaiu kandidatuuri suhtes Reformierakonna fraktsioonis, mis peaks ühise seisukoha kujundama homme hommikul. Esmalt kohtuvad Kaljulaiuga saadikurühma liikmed ning seejärel arutab teemat veel ka erakonna juhatus. Reformierakonna fraktsioon on praeguse parlamendikoosseisu suurim, koondades 30 riigikogu liiget.