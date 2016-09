Esmalt sarjas Ligi talle omases värvikas keeles parlamendiliikmeid, kes ei toetanud presidendikandidaadina diplomaat Jüri Luike, kes on Reformierakonna esimene eelistus. Luigel polnud teatavasti toetust EKRE ja Keskerakonna, kuid ka sotsid seas.

«Häbi päkapikkudele, kes välistasid võimaluse, et saaksime endale põhjamaise kuninga, Jüri Luige, kes esindaks Eesti riiki põhiseadust austades, strateegilise südametunnistusega ja ilusas keeles,» pahandas Ligi. «Kirge riigikorralduses on tal [Luigel] küll nappinud, ent see on isegi hea tasakaaluks kandidaatidele, kes lubasid imetegusid kuni põhiseaduse rikkumiseni välja. Kuni saan, ei lähe Jüri talent Eestile siiski raisku.»

Seejärel kutsus Ligi tekkinud olukorras üles Kaljulaidu toetama.

«Kuningat ei sündinud, nüüd sündigu kuninganna! Kersti on ratsionaalsuse etalon ja sellena riigipeaks suisa sobimatu, ent seda haruldaselt väärtuslikum. Tema kirg on olnud riigikorralduses, mida president siiski ei määra. Kui me pole üksteist mõistnud poolelt sõnalt, on tegu olnud sidehäirega.»

«Eesti poliitikat oleme lahanud erakonna piire tundmata, ta võime süüvida ka julgeolekupoliitikasse on kahtlustest väljaspool. Ta muidugi on liberaal, ehkki peab seda konservatiivsuseks. Soovida julgeks talle aga ainult konservatiivset julgust, milleta liberaalsed väärtused on antiliberaalses maailmas kaitsetud,» nentis Ligi.

«Unustage nüüd korraks väiklus, riigikogulased, Kerstist saaks asja!»