Esimene kirikukogudus pakub pagulasperele eluaset

Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles BNS-ile, et lähinädalatel saabub Eestisse perekond Süüriast, kes paigutatakse elama Harju-Risti külla kogudusele kuuluvasse hoonesse. Neljaliikmelises perekonnas on lisaks vanematele ka kaks last: viieaastane poiss ja seitsmeaastane tüdruk.

Möödunud aasta suvel pöördus riik Eesti kirikute poole palvega kaaluda võimalust majutada saabuvaid peresid kogudustesse, sõnas Laats ja lisas, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikuvalitsus edastas palve kogudustele.

«Kuna Risti kogudusele kuulub hoone, mille ühes tiivas oleme juba mõnda aega pakkunud peavarju Eesti abivajajatele, siis vastasime palvele jaatavalt,» ütles Laats. Tema sõnul tunnistas sotsiaalministeerium pinna sobilikuks, ent remontivajavaks.

Riik eraldas eluruumide remondiks raha ning lisaks kogus ruumide korrastamiseks annetusi ka kogudus. Laatsi sõnul oli koguduse panuseks umbes 5000 eurot

«Oleme vist tõesti esimeste koguduste seas, kelle juurde pagulased saabuvad, sest meil olid ruumid olemas ning vajalikud remonttööd said suve jooksul lõpule viidud,» sõnas Laats.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag ütles BNS-ile, et Eestisse saabunud põgenikele majutuse leidmisega on toeks olnud varasemalt ka MTÜ Koidu Kodu Tartus, kes pakub eluaset ühele perekonnale. MTÜ pakkumist pagulaste majutamiseks vahendasid sotsiaalministeeriumile EELK ja kirikute nõukogu.

Laatsi sõnul on oktoobris Harju-Ristile saabuv perekond usutunnistuselt moslemid.

Ta märkis, et Harju-Risti kandis tegutsevad ettevõtted on palganud töötajaid nii Lõuna-Eestist kui Ida-Virumaalt. «Usume, et ka saabuvad pagulased leiavad siin endale rakendust,» sõnas Laats. «Risti kooli õhkkond on soe ja toetav ning nemadki on valmis sõjapõgenikest lapsi oma hoole alla võtma,» lisas kirikuõpetaja.

EELK Risti kogudus esitas tänavu aprillis riigile taotluse, milles soovis 16 000 eurot toetust. Selle rahaga soovis ta Risti kogudusele kuuluvas hoones remontida ja kohandada pagulasperede vastuvõtmiseks elamispinnad kahele perele.

Harju-Risti küla asub Harjumaal Padise vallas. Külas elab pisut üle 300 inimese.

Seni on Eesti Euroopa rändekava alusel vastu võtnud 60 sõjapõgenikku. Neist 27 on lapsed, 15 naised ning 18 mehed.