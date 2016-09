Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ütles pärast juhatuse koosolekut, et ta aitab homme Urmi Reindel seda otsust töövaidluskomisjonis vaidlustada, kuna tema hinnangul on vallandamise otsus õigustühine. Toom selgitas, et töölepingu järgi on Reinde ülemus Keskerakonna juhatuse liige, kuid seal ei olnud täpsustatud, kes nimelt.

Urmi Reinde töötas Kesknädala peatoimetajana üle üheksa aasta ehk alates 2007. aasta maist.

Keskerakonna kontoris on välja vahetatud kõik lukud

Toom ja Keskerakonna juhatuse liige Olga Ivanova rääkisid ajakirjanikele, et enne tänast juhatuse koosolekut oli Keskerakonna kontoris välja vahetatud kõik lukud ja enne koosoleku algust jagati juhatuse liikmetele uued võtmed. Ivanova sõnul on lukuvahetuse taga erakonna peasekretäri kohuseid täitev Jaak Aab.

Savisaare leer tahab korraldada hiigelkongressi kõigile erakonna liikmetele

Savisaare leeri kuuluva Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhi Peeter Ernitsa sõnul peaks novembri alguses kokku kutsutud kongressile kutsuma kõiki partei liikmeid, et nad saaksid erakonda tabanud kriitilises olukorras oma arvamuse välja öelda.

«Keskerakond on kriitilises olukorras, kuigi paljud juhtpoliitikud meie parteist üritavad jätta sellist muljet, et maja ei põle ja oht erakonna lagunemisel kaheks ei eksisteeri. Mina, nähes seda kõike lähedalt ja seest, väidan, et selline oht on väga suur,» rääkis Ernits. Seetõttu tulekski tema sõnul kongressi asemel korraldada kärajad, kuhu oleksid kutsutud kõik erakonna liikmed.

«Erakond on ka ju kogukond. Ja nii, nagu vanad eestlased arutasid kärajatel kogukonna muresid, peaksime ka meie nõnda talitama. Sellises eksistentsiaalses olukorras nagu meil tuleb selgeks teha, mida arvavad erakonna lihtliikmed, mitte aga eliit. Neile tuleb anda võimalus. Siin ei ole midagi unikaalset,» märkis ta.

Keskerakonna juhatus kuulas ära vandeadvokaat Paul Varuli analüüsi garantiikirjade osas.

Küsimusele, kas garantiikirjad saab kehtestuks tunnistada, vastas Varul, et põhimõtteliselt küll. Varul palus aga sisulisi küsimusi mitte küsida, kuna menetlus käib. «Ükski korralik advokaat ei tohi menetluse ajal enam mingisuguseid sisulisi selgitusi anda, see on juba kohtusaali asi,» sõnas ta.

Varuli hinnangul pole Keskerakonna positsioon kaasuses halb. «Mina arvan küll, et Keskerakonna positsioon ei ole halb, aga ma ei saa võtta endale mingit kohturolli ja hakata lõplikke tõdesid kuulutama,» lisas Varul.

Arbitraažikohtu tulemusi võib Varuli sõnul oodata kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, seda sõltuvalt menetluse käigust. «Oktoobris moodustatakse arbitraažikohtu koosseis, siis on seal ettevalmistavate dokumentide vahetamine ja usun, et istungile jõutakse heal juhul selle aasta lõpus, väga optimistlikult mõeldes, või siis järgmise aasta alguses.» Varul tunnistas, et protsess võib ka edasi nihkuda, olenevalt moodustatava arbitraažikohtu koosseisu tempost.

Keskerakond on Midfield OÜle saatnud garantiikirjade tühistamisavalduse ning vaidlus jätkub arbitraažikohtus.

Kahte leeri jagunenud Keskerakonna juhatus kogunes täna pärastlõunal Toompeal erakonna kontoris koosolekule.

