Rahvas tänavaintervjuus presidendivalimistest: pikk ja lõputu komejant

Suurem osa vastajatest olid ühel meelel, et presidendivalimised on olnud väsitavad. Mario sõnul on see olnud pikk ja lõputu komejant. Marleeni arvates on see olnud palagan, mis loodetavasti saab peagi läbi, ning Eesti saab endale hea presidendi.

Kuid Rossi see ei ole häirinud: «Võtab nii kaua aega kui võtab, ja et saaks ikka hea presidendi.» Noormees ei ole ka poliitikutes pettunud. «Mina neid ei süüdista.»

«Mina arvan, et see on lihtsalt enneolematult jabur. Mul on tegelikult isegi natuke kahju nendest kandidaatidest, kes seal seda läbi on pidanud tegema – nad on natuke nagu klouniks tehtud Eesti rahva silmis ka,» kommenteeris Raina.

Hardi sõnul on olnud palju häma. «Lõppkokkuvõttes peaks olema ikka nii, et rahvas valib presidendi,» lisas ta veendunult. Pettunud ta poliitikutes ei ole. «Siin ei ole midagi pettuda, me ju ise valime neid – meie enda süü.» Kusjuures see oli juba kevadel teada, et must hobune tuleb. Igor Mang ütles oma horoskoobis ära, et president jääb valimata ja tuleb must hobune,» kirjeldas Hardi.

«Nojah, eks ta ikka rohkem naljanumber oli... või tsirkus või näidend,» mõtiskles Laine.

Haraldi jaoks ei ole see lugu kõige positiivsem olnud. «Tuleks ikka konkreetsemalt selliseid riigiasju arutada. Kui ikka selline tsirkus käib, siis mulje on noh... ma ei tea millega see kõik lõpeb, aga praegu jääb selline kesine mulje riigist.»