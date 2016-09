Piirilt tagasi saadetud Vene ajakirjanikud plaanisid tutvuda ERMiga

«Kuna on tulemas Tallinna päevad Peterburis, siis delegatsioon, nii palju kui mina tean, tuli siia selleks, et neid ettevalmistusi näidata. Ja samuti on põhieesmärk ERMi avamine, et seda reklaamida Peterburi televisioonis ja anda siis ka piiterlastele võimalus tulla ERMi külastama,» rääkis SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus nõunik Toivo Keva neljapäeval BNSile.

Tema kinnitusel koosnes 12-liikmeline rühm eranditult Peterburi ajakirjanikest.

«Peale selle on neil kavas veel ka kunstimuuseumi, Tallinna linnamuuseumi, Kiek in de Köki, Tallinna maa-aluste käikude, Patarei vangla ja Viru KGB muuseumi külastamine. Põhiliselt ongi see muuseume tutvustav reis ajakirjanikele,» lisas Keva.

Tema sõnul vastutas reisi tehnilise poole eest SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus. Ning kutseid Peterburi ajakirjanikele keegi ei saatnudki, sest neil on kõigil olemas pikad (turismi - BNS) viisad. «Seda kutset ei olnud meie poolt vaja,» rõhutas Keva.

«Sarnaseid ajakirjanikke tutvumisreise on Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus linnavalitsue lepingute alusel korraldanud kaheksa aastat," rääkis Keva. "Ja on käinud mitte ainult ajakirjanikud Peterburist, aga ka Lõuna-Koreast, Belgiast, Inglismaalt, Soomest ja nii edasi - väga paljud ajakirjanikud ja kellegagi pole kunagi analoogseid juhtumeid juhtunud,» lisas Keva.

«Mis paneb mind veel imestama on see, et kuna ajakirjanike delegatsioon koosnes 12 liikmest, siis kirjutavad ajakirjanikud lasti üle piiri ilma, et oleks kontrollitud, kas neil on pastakas ja magnetofon kaasas, ei nõutud nendelt mingit töötegemise viisat, aga näitav ajakirjandus pidi esitama tööviisa,» ütles Keva.

Tema sõnul Tallinn ajakirjanikele ette ei kirjuta, kas ja kuidas nad reisil nähtut kajastama peaks.

Eesti võimud ei lubanud neljapäeval riiki Vene telekanalite NTV ja Life võttegruppe, politsei- ja piirivalveameti kinnitusel ei olnud ajakirjanikel tööviisat.

«Täna kella 12.30 paiku saabusid Narva piiripunkti neli Venemaa kodanikku, kes soovisid turismiviisaga riiki siseneda. Dokumentide kontrollimisel selgus, et nende reisi tegelik eesmärk ei vasta viisas märgitule, mistõttu isikute viisad tühistati ning nad suunati tagasi Venemaale,» ütles BNSile Ida prefektuuri pressiesindaja.