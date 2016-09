Kaljulaiu sõnul ei ole mõtet Savisaarele Keskerakonna auesimehe kohta pakkuda

«Lugedes Edgar Savisaare toetajate viimaste päevade avaldusi, mõistan hästi, mida püütakse saavutada. Püütakse jätta muljet, et tehakse jõuga ära. Tahetakse näidata, et nad on head ja oleksid võitnud, kuid teine pool kasutas ebaausaid võtteid,» ütles Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaiu sõnul tahetakse sellega juba ette kujundada arvamus, et uus juhtkond ei ole legitiimne. «Sellepärast väidetakse, et peasekretäri vahetus oli vastuolus erakonna põhikirjaga, hirmutatakse, et kongress ei esinda kõiki erakonna liikmeid,» märkis Kaljulaid. «Selline põletatud maa taktika ei ole mõistlik,» lisas Kaljulaid.

«Minu soovitus Jüri Ratasele ja Kadri Simsonile selles olukorras on lihtne. Edgar Savisaarele tuleb teha üheseltmõistetav pakkumine, kuid sellele vastamine peaks olema seotud kindla tähtajaga kõige lähimas tulevikus,» ütles Kaljulaid. «Näiteks volikogu toimumise päevaks peab olema kokkulepe sõlmitud. Kui erakonna esimees nõustub, siis nõustub. Kui mitte, siis mitte.»

«Minu soovitus Savisaarele on pakkumisega nõustuda, sest mingit «oma» kongressi ei õnnestu korraldada ja esimeheks erakond Savisaart enam ei vali,» ütles Kaljulaid.

Kaljulaiu hinnangul ei ole praeguses olukorras auesimehe kohta Savisaarele enam mõtet pakkuda. «Vastasel juhul riskib uus juhtkond sellega, et erakonnal on auesimees, kelle puhul tuleb pidevalt rõhutada, et tema meie seisukohti ega erakonda enam ei esinda.»

Kaljulaiu sõnul on raske mõista, mis on nende inimeste eesmärk, kes moodustavad praegu Edgar Savisaare lähikonna, teda aitavad ja talle nõu annavad. «Mitmed neist on üsna hiljuti Keskerakonda tulnud või siis viimastel aastatel esile tõusnud inimesed. Kas nad tõesti ei mõista, et nad oma tegevusega aitavad kaasa erakonna lõhkumisele? Minu meelest ei ole tark saagida oksa, millel ise istud,» märkis Kaljulaid.

Kaljulaiu hinnangul võiksid kõik keskerakondlased endalt praegu küsida, mis on praeguses olukorras parem Eestile, mis on parem Keskerakonnale ja lõppude lõpuks ka Edgar Savisaarele endale. «Arvestades tema juriidilist positsiooni aga ka tervist – jätkamine kindlasti mitte.»