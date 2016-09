Kaart: õigeusu kirikute mõjupiirkonnad jagavad Eesti kaheks

Tänane Postimees kirjutab, kuidas EAÕK metropoliidil on plaan kaks kirikut liita, sest praegune olukord on kirikureeglite vastane. Metropoliit Stefanus ütles Postimehele, et on asunud liitumist ette valmistama, ent see saab olema pikaajaline protsess. Samuti on Stefanus valmis, et temast saaks ühendkiriku metropoliit.

«Jah, ma olen valmis. Mul on olemas plaan, mis respekteerib võrdselt kahte kommuuni, kahte keelt. See on väga inimlik plaan, vene kultuuri ja vene juuri ei tohi ära lõigata, kõiki tuleb aktsepteerida võrdselt,» rääkis ta.

Metropoliidi nägemuse järgi peaks MPEÕK ja EAÕK ühinema esialgu üheks autonoomseks Eesti õigeusu kirikuks, mis on Konstantinoopoli patriarhi kaitse all.

Sisuliselt eeldab selline sündmuste käik, et Moskva õigeusu kiriku patriarh Kirill tunnistab Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeuse ülimust kiriklikus hierarhias ning loovutab kontrolli praeguse MPEÕKi üle Konstantinoopolile. Lõppeesmärk on siinsed usklikud ühendada.