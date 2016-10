Kaljulaid sooviks presidendiametis jääda elama oma praegusesse elukohta

Kui Kaljulaid esmaspäeval järgmiseks presidendiks valitakse, võtab politsei ta kohe enda kaitse alla. See tähendab, et tagatud on ööpäevaringne ihukaitse, samuti võetakse valve alla tema elukoht Nõmmel. Endiselt jääb kaitse alla ka hetkel veel ametis olev president.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul ei saa turvalisuse huvides täpsemalt rääkida, kuidas kaitsmine käib, ent nii palju saab öelda, et põhimõttelisi erinevusi riigi esinduspere kaitsmisel elukohta silmas pidades ei ole.

Kersti Kaljulaidil on e-kinnistusraamatu andmetel neli kinnistut Tallinnas ja üks Harku vallas Vääna-Jõesuus. Tallinnas Mustamäe linnaosas Nõmme piiril on Kaljulaidil kaks korterit erinevates kortermajades. Samuti omab ta korterit Mustamäel Keskuse tänaval. Nõmmel Külmallika põigus kuulub talle kinnistu (1009 ruutmeetrit) ning veel suurem kinnistu on Kaljulaidi nimel Vääna-Jõesuus (1960 ruutmeetrit).