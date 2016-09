Kaljulaid toetab kaitsekulutuste paremat auditeerimist

«Ma arvan, et täna on üks oluline nüanss – muidugi igaüks vaatab oma mätta otsast ja mina ka –, et kui meie kaitsekulud kasvavad, siis selleks, et hoida seda ühtset arvamust, et see on õige samm, peab olema meil natuke paremini, kui seni on, lahendatud kaitsekulude auditeerimise küsimus,» rääkis enam kui 12 aastat Euroopa Kontrollikojas töötanud Kaljulaid täna Vikerraadio otsesaates.

Tema sõnul tasuks sellega kohe tegeleda, sest «on oht, et kui inimestel tekib tunne, et nad ei tea selle raha kasutamisest mitte midagi, siis nad võib-olla ei toetagi selle raha niisugust kulutamist».

Küsimusele, millise tööriistana kasutaks ta presidendi nõuandva organina tegutsevat riigikaitse nõukogu, vastas Kaljulaid, et ta vajaks nõukogu presidendiks saades väga, sest ta ei ole kaitseküsimustes ekspert. «Nii et kui minust saab Eesti Vabariigi president, siis tuleb meil teha tihedasti tööd,» ütles ta.