Savisaare mustad päevad

Viimase nädala jooksul on iga päev toonud Keskerakonna esimehele mõne halva uudise.

25. september

Keskerakonna juhatus vabastas garantiikirjaskandaali tõttu ametist Savisaarele ustava peasekretäri Oudekki Loone, samuti tegi juhatus ettepaneku korraldada 5. novembril erakorraline kongress, kus esialgse plaani kohaselt peaks esimeheks kandideerima Jüri Ratas. Peasekretäri kohusetäitjaks määrati kunagine riigikogu liige ja sotsiaalminister, praegu riigikogu keskfraktsiooni nõustav ning ka erakonna juhatusse kuuluv Jaak Aab.

26. september

Savisaare kauaaegne veendunud pooldaja, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütleb ETV saates Ringvaade avalikult välja, et Savisaarel on kapo ja prokuratuuri suhtes paranoia. «Ma saan aru, et kaitsepolitsei ja prokuratuur on erakonna esimehele haiget teinud, aga see on süvendanud erakonna esimehes paranoiat, et kõik on kaitsepolitsei agendid ja see paranoia on liiga kaugele läinud. keskerakond kaitseb Keskerakonna esimeest poliitilise protsessi eest, aga me ei saa selle paranoiaga minna liiale, väites, et iga teine või kolmas on kaitsepolitsei agent,» rääkis Karilaid.

«Ma olen ka täna Savisaare pooldaja, aga see ei tähenda, et erakonna esimees ei võiks vahetuda, ma arvan, et sellisest juhtimiskriisist võiks erakonna välja tuua Jüri Ratas,» lisas Karilaid.

27. september

Tallinna abilinnapead ja linnaosavanemad teevadd ühisavalduse, milles distantseerivad ennast Keskerakonna sisevõitlusest. Avaldusega antakse Savisaarele üsna üheselt mõista, et tal pole ka Tallinnas enam toetust. Avaldusele on alla kirjutanud ka senised raudsed Savisaare pooldajad nagu näiteks abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva.

28. september

Kaitsepolitsei esitab Savisaarele täiendava kahtlustuse Tallinna eelarvevahendite enda kasuks kasutamises. Kahtlustus tuleneb 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiste aegsetest valimisreklaamidest, sest pärast seda käivitatud kriminaaluurimine selgitas, et linnale eraldatud vahendeid on kuritarvitatud.

Näiteks läks tele- ja raadioreklaam «Tallinn liigub», kus Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar liikumist ja sporti propageeris, linnakodanikele maksma üle 50 000 euro. Mitmed tuntud keskerakondlased, kelle plakatid toona linnaruumi ehtisid, väitsid siis, et tegemist ei ole valimispropagandaga, vaid teavituskampaaniaga.

29. september

Ammune perekonnasõber ja usaldusalune, Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kuulutab avalikult, et juriidilist positsiooni ning tervist arvestades ei peaks Savisaar kindlasti erakonna esimehena jätkama. Kaljulaiu hinnangul võiksid kõik keskerakondlased endalt praegu küsida, mis on praeguses olukorras parem Eestile, mis on parem Keskerakonnale ja lõppude lõpuks ka Edgar Savisaarele endale. «Arvestades tema juriidilist positsiooni aga ka tervist – jätkamine kindlasti mitte.»

Keskerakonna juhatus vallandab usalduse kaotuse tõttu partei ajalehe Kesknädal peatoimetaja Urmi Reinde. Otsuse poolt on üheksa ja vastu kuus juhatuse liiget. Ühtlasi vahetatakse ka erakonna kontori ukselukud. Peasekretäri kohusetäitja Jaak Aab põhjendab seda sellega, et eelmine kord vahetati lukke kümme aastat tagasi ning praegu puudub ülevaade sellest, kellele on kümnendi jooksul võtmete koopiaid usaldatud.