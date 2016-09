Politsei otsis metsas kadunuks jäänud seenelist

Jaak läks ühes sõbraga metsa seenele täna hommikul kella 9 paiku. Kuigi mees pidi kodukandi metsa hästi tundma, kaotasid mehed enne keskpäeva silmkontakti ning õhtuks ei olnud sõbrale Jaagust enam midagi teada. Igaks juhuks kontrollis sõber, kas Jaak võis vahepeal koju jõuda, kuid seal teda ei olnud. Jaagu asukohta oli keerukam selgitada põhjusel, et tal ei ole telefoni kaasas.

Politsei käivitas mehe leidmiseks Varstu vallas Krabi külas maastikuotsingud, sinna lähistele jääb muuhulgas ohtlik Põdrasuu turbaraba. Keerukaid olusid silmas pidades kaasas politsei otsingutele kopteri, mehe jälge ajama teenistuskoera ning maastikul ahelikku 14 politseinikku koos kaheksa kohaliku jahimehega Rõuge jahisektsioonist.

Jaak jõudis kella 19 paiku ise oma kodumaja juurde tagasi ja vaatamata sellele, et mees eksles pika päeva metsas, on temaga kõik hästi ning ta on turvaliselt tagasi kodus.

Politsei lõpetas otsingud ja tänab siiralt abivalmis jahimehi, kes tulid jõu ja nõuga appi Jaaku otsima.

Politsei paneb kõigile noorematele ja vanematele südamele, et nad võtaks endaga laetud mobiiltelefoni kaasa. Eakamad inimesed on tihti põhjendanud mobiiltelefoni koju jätmist sellega, nagu kardetaks, et see võib metsa minnes ära kaduda. Oluliselt kahetsusväärsem on, kui mobiiltelefoni koju jättes inimene ise kadunuks jääb ning tee kaotades või suisa hätta sattudes aegsasti abi küsida ei saa.