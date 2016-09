Välisminister Ligi rõhutas kohtumisel Soome kolleegiga riikide väga häid omavahelisi suhteid ning ühist arusaama regiooni julgeolekust. «Meil on hea meel, et Soome panustab julgeolekusse Läänemere piirkonnas ning on NATOle lähedane partner,» sõnas Ligi.

FM Timo #Soini: "Not every meeting is as pleasant as meeting today with my Estonian colleague Jürgen Ligi". pic.twitter.com/0y5v22i3b7