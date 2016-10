«[Seetõttu] teen ettepaneku Kersti Kaljulaidu presidendi ametisse mitte nimetada,» kirjutab Ernits avalduses, milles ta selgitab, et tema meelest ei ole nii kiirelt pärast valimiskogu nurjumist toimunud uue presidendikandidaadi leidmine ja esitamine õige.

«Ainuke võimalus leida täna Eestile pärispresident, on valida neist, kes tegid kaasa kogu kurnava kampaania, kellega Eesti inimesed said mitme kuu jooksul tuttavaks. Kas me tohime visata ja unustada ära kogu demokraatliku protsessi – nagu poleks seda olnudki – kokku võttes seda vaid sõnadega «saage üle, võitjaid ei olnud»,» kirjutab Ernits.

«Oleme täna püüdnud Eestile presidenti valida juba viiel korral. Kolmes voorus riigikogus ja kahes voorus valijameeste abiga. Võitjana väljus neist viiest voorust üks inimene – Siim Kallas. Seepärast oleks loomulik valida presidendiks just tema – valimiste sisuline võitja. Või vähemalt esitada ta esmaspäeval toimuvaks kuuendaks valimisvooruks teiseks kandidaadiks. Siis oleks tõepoolest tegemist presidendi valimistega, mitte määramisega,» leiab Ernits.

Tema hinnangul kiirustas riigikogu esimees Eiki Nestor liialt Kaljulaiu nime väljatoomisega ega andnud fraktsioondele aega temaga tutvuda.

«Samas, enne fraktsioonide kohtumist potentsiaalse kandidaadiga oli meie esimees Eiki Nestor juba andnud intervjuusid AK-s ja saatnud pressiteate. Igal pool kostis sõnum, et vanematekogu on teinud juba ettepaneku Kaljulaidile kandideerimiseks, ehkki tegelikku seisukohta polnud saanud selleks ajaks keegi reaalselt kujundada. Peale ettepaneku tegija enda. Ma käsitlen seda Nestori sooloprojektina, sest mulle teadaolevalt ei olnud ka sotsid ise sellise asjade käiguga sajaprotsendiliselt rahul,» märkis Ernits.

«Ma olen rääkinud kõikide fraktsioonide liikmetega. Paljud neist tunnevad täpselt samasugust hingematvat pettumust nagu mina ja nagu Eesti rahvas, kelle jaoks on demokraatlikud valimised kaotanud mõtte. Ka Kersti Kaljulaid ise mainis oma kirjas Eestimaa inimestele, et ükskõik, kes praegu uue tulijana presidendiks saab, on portselanpresident. Kersti, ära taha selleks saada!» ütleb Ernits, kes varasemalt kinnitab, et küsimus ei ole mitte Kaljulaiu isikus, vaid protseduuris.

«Ma olen juba aastaid tagasi rääkinud sellest, et Kerstist võiks saada president. Kuid täna ma leian, et riigikogu ei saa ametisse määrata Eesti Vabariigi presidenti nädal pärast kokkulepete kriisi,» rõhutas Ernits.

«Ühenädalast õnnetust ei saa venitada viieaastaseks katastroofiks. Ma olen kindel, et Kersti Kaljulaid saab presidendiametis hakkama, aga see, kuidas ta ametisse nimetatakse, mädandab Eesti poliitilist kultuuri. Praegu toimuv ei ole demokraatlik valimisprotsess, see on ametisse määramine. Nagu nõukogude ajal. Mina sellega kaasa minna ei suuda. Head kolleegid, riigikogu liikmed, tuleme mõistusele, ajame selja sirgeks. Vähemalt korraks,» lõpetas Ernits.

Reedel esitati Kaljulaid 90 riigikogu liikme allkirja toel presidendikandidaadiks. Allkirja andis ka Ernits.

Reformierakonna kandidaat Siim Kallas teatas laupäeval pärast valimiskogu, milles ta ei saanud presidendiks äravalimiseks piisavat toetust, et ei kavatse uuesti kandideerida.

Riigikogu erakorraline istung presidendi valimiseks algab esmaspäeval kell 13.