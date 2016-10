Ligi poolsada inimest jätkab 78-aastase Tõnise otsinguid

Politsei abi Tõnise asukoha tuvastamisel palus tema lähedane, kelle sõnul pidanuks Tõnis täna hommikul minema Viljandimaal Tänassilma kanti jahile, kuid mees sinna ei jõudnud. Lähedaste mure on seda suurem, et Tõnis lahkus kodust küll oma tavapärases jahiriietuses, ent relva ega jahitunnistust ta kaasa ei võtnud.

Viljandi politseijaoskonna välijuht Erki Jürgen ütles, et maastikuotsingud Tõnise leidmiseks kestavad ka pühapäeval. «Praegu on politsei ühes külaelanike, vabatahtlikke koondava operatiivse otsingugrupi OPEROG ja teiste vabatahtlikega Kõpu vallas Iia ja Tipu alevike vahelisel alal. Kontrollimisel on ühte teeserva jääv metsamaastik ning teisele poole jääv rabasoo. Lisaks kontrollib lagedamaid alasid politsei- ja piirivalveameti lennusalga meeskond ning jälge püüab leida teenistuskoer,» kirjeldas otsinguid juhtiv politseiametnik.

«Inimahelikud, teenistuskoer ja kopterimeeskond kontrollisid metsamaastikku, kuid meest sealt leida ei õnnestunud,» kirjeldas välijuht Erki Jürgen, kelle sõnul jätkatakse otsimist lähistele jääval rabamaastikul.

«Meil on abis mitu inimest ATVdega, kes tuvastasid raba esmasel ülevaatusel ka ühe kahtlase jälje. Vajab siiski lähemalt selgitamist, kas sel võib olla seost otsitava Tõnisega,» selgitas välijuht. Teist päeva vältavad aktiivsed otsingud on planeeritud esialgu pimeduse saabumiseni, sest halb nähtavus raskendab oluliselt võimalust leida meest aga ka teisi abistavaid juhtlõngu.

«Samuti on otsingute peatamine pimenemisel vajalik selleks, et tagada abis olevate otsijate ohutus,» rõhutas otsingute juht. Otsinguoperatsioonil osaleb umbes poolsada inimest, nende seas on lisaks politseinikele kohalikud elanikud ning ESTSAR ja OPEROG vabatahtlike otsingugrupid.

Politsei kogus infot mehe tuttavatelt, kelle hinnangul olevat Tõnis kodust lahkumise eel käitunud kahtlaselt. Teada on, et Tõnis kurtis eelnevalt oma tervisliku seisundi pärast, mistõttu ei saa välistada, et ta võib kõrvalist abi vajada. Seda enamgi püüdsid lähedased ja tuttavad täna jooksvalt Tõnisega telefonitsi ühendust saada, kuid mehe mobiiltelefon on välja lülitatud ning tema asukohta pole seega võimalik positsioneerida.

Laupäeva õhtupoolikuks õnnestus välja selgitada, et mitu inimest nägid päeval Tõnist suundumas Kõpu valda, kus on tema sünnikodu. Sinna on suundunud ka praegusel ajal politseinikud ja Tõnise tuttavad, et mees üles leida ning saada selgust, kas tema tervis või elu võib olla ohtu sattunud.

Kõigil, kel on infot Tõnise asukohast, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.