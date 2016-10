Politsei otsib Viljandimaal kadunuks jäänud 78-aastast Tõnist

Politsei abi Tõnise asukoha tuvastamisel palus tema lähedane, kelle sõnul pidanuks Tõnis täna hommikul minema Viljandimaal Tänassilma kanti jahile, kuid mees sinna ei jõudnud. Lähedaste mure on seda suurem, et Tõnis lahkus kodust küll oma tavapärases jahiriietuses, ent relva ega jahitunnistust ta kaasa ei võtnud.

Politsei kogus infot mehe tuttavatelt, kelle hinnangul olevat Tõnis kodust lahkumise eel käitunud kahtlaselt. Teada on, et Tõnis kurtis eelnevalt oma tervisliku seisundi pärast, mistõttu ei saa välistada, et ta võib kõrvalist abi vajada. Seda enamgi püüdsid lähedased ja tuttavad täna jooksvalt Tõnisega telefonitsi ühendust saada, kuid mehe mobiiltelefon on välja lülitatud ning tema asukohta pole seega võimalik positsioneerida.

Õhtupoolikuks õnnestus välja selgitada, et mitu inimest nägid päeval Tõnist suundumas Kõpu valda, kus on tema sünnikodu. Sinna on suundunud ka praegusel ajal politseinikud ja Tõnise tuttavad, et mees üles leida ning saada selgust, kas tema tervis või elu võib olla ohtu sattunud.

Kõigil, kel on infot Tõnise asukohast, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.