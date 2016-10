Vabatahtlikud tegid Eesti Rahva Muuseumile ingliskeelse veebilehe

Raimu Hanson: uhke Tartu ja meie kõigi uus muuseum

Praegu on väga hea olla tartlane. Põue täidab uhkus, et linna servale on kerkinud klaasist hiigelrajatis, mille poole on pööranud pilgud kogu meie kodumaa. Vähemalt said eile õhtul kõik, kelle kodused ekraanid on võimelised kinni püüdma meie rahvusringhäälingu telepilti, aimu muistsest ja nüüdisaegsest rikkusest, mida on hoolega alates ülemöödunud sajandist kogutud ja nüüd ülimalt tänapäevaselt näitamiseks välja pandud.