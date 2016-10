«Üks lahing on ainult üks lahing. Millegipärast arvatakse, et viiendal novembril toimub justkui viimane heitlus. Kaugel sellest! Me alles alustame! Sõltumata sellest, mida Toompeal ja Steinbocki majas arvatakse,» kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias.

Savisaar viitas Keskerakonna peasekretäri kohalt tagandatud Oudekki Loone kirjutisele, milles ta lubas jääda Savisaare toetajaks ka siis, kui ta peaks parteikongressil kaotama.

«Ma tõesti ei kavatse kaotada. Mul on toetajaid küll. Nendel, kes minu ja Oudekki kaotusele loodavad, on ettekujutus, et rahval polegi hääli. Arvatakse, et kui mind suhtlemisest meediaga ilma jätta, siis olengi ma inimestest blokeeritud. Inimesed on aga targemad, kui te arvate,» märkis Savisaar.

Ühtlasi lubas Savisaar hakata nüüdsest sotsiaalmeedias iga päev oma võitlustest kirjutama.

