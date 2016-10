Rahvaliikumise algatusrühma esindaja Anna Žinkovskaja sõnulul teevad arengud Keskerakonnas teda ja paljusid teisi Edgar Savisaare toetajaid väga murelikuks, kuna Savisaare parteist tahetakse teha sotside või Isamaa ja Res Publica Liidu laadset Reformierakonna ripatsit, misläbi jäetakse paljud Eestimaa elanikud poliitiliselt esindamata.

«Meie jaoks on Keskerakond ilma Edgar Savisaareta surnud erakond, mistõttu toetame ainult Keskerakonda, mida juhib Edgar Savisaar. Edgar Savisaare poliitiline nägemus on meile kõige vastuvõetavam, kuna ta näeb Eestit kodumaana kõigi siinelavate rahvuste jaoks. Savisaar tahab, et igal Eestimaa inimesel oleks siin hea elada, mitte üksnes vähestel väljavalitutel,» selgitas Žinkovskaja, kes ise ühtegi erakonda ei kuulu.

«Jüri Ratas, Kadri Simson või Mailis Reps on oma senise vääritu ja lugupidamatu tegevusega väga selgelt üles näidanud eesmärki viia Keskerakond eliiti esindavate parteide sekka, mis meie jaoks on õõvastav, kuna Keskerakond on siiani alati tavarahva eest seisev partei olnud,» lisas ta.

Žinkovskaja teatel on Savisaare toetuseks loomisel ka mittetulundusühing.